Burkina Faso: Le Premier ministre à Tougan - Du matériel médical pour le Centre de santé

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, a séjourné, le dimanche 29 janvier 2017 dans la ville de Tougan. Il a eu des échanges avec les populations et assister à une remise de matériels médicaux de l'Association éducation sans frontière au Centre médical avec antenne chirurgicale de Tougan.

Habillé en complet pagne Faso Danfani, écharpe aux couleurs nationales, enroulé sur le cou. C'est dans ce style que le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, tout, heureux, est arrivé dans la cour du chef de canton de Tougan, dans la Boucle du Mouhoun, le dimanche 29 janvier 2017, au lendemain de la qualification aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des Etalons. Les populations réunies autour de leur chef ont accueilli le Premier ministre et sa délégation par des chants et des pas de danses du terroir, manœuvrés par la troupe traditionnelle de Tougan. Après le spectacle et les salutations d'usage, place aux échanges. Le représentant des chefs coutumiers a, au nom des populations, demandé à Paul Kaba Thiéba, fils de la localité, de les aider à développer la province. En réponse à cette doléance, le chef du gouvernement, a indiqué que dans le Plan national de développement économique et social (PNDES), plusieurs projets sont prévus pour la valorisation du potentiel agricole et économique de la vallée du Sourou et partant, de toute la localité.

Le CMA de Tougan désormais équipé

Mais pour que tous les projets puissent se réaliser pour le bonheur des populations de la région et du pays tout entier, il y a des conditions à remplir, de l'avis de Paul Kaba Thiéba. Il leur a demandé de se mettre au travail, de valoriser les vertus de l'honnêteté, de se départir de l'incivisme et surtout de cultiver l'entente.

A la suite de ces échanges, le cortège de Paul Kaba Thiéba s'est ébranlé en direction du Centre médical avec antenne chirurgical (CMA) de Tougan pour assister à la remise de matériel médical par l'Association éducation sans frontière. Dirigée par Lamboy Michel Diéni, la structure a remis au CMA de Tougan, huit automates d'hémodialyse, un ultra scanner, deux scyalitiques murales, quatre fauteuils dentaires complets, cinq échographes, trois respirateurs artificiels, un kit complet d'ophtalmologie, un amplificateur de brillance, un lit pédiatrique, plus un matelas, un moniteur complot mobile, trois moniteurs de paramètre, 16 seringues électriques, un ordinateur de bureau, une table d'examen, 10 lits d'hospitalisation, plus des matelas, un fauteuil roulant médicalisé, 15 tables muet, sept tabourets et des ensembles d'instruments d'odontologie, d'armoires pour instruments d'odonto et des consommables de chirurgie et de médecine générale.

De l'avis du donateur, c'est grâce aux efforts conjugués de son association et de ses partenaires danois que le matériel médical a été réuni au Royaume du Danemark pour l'équipement du centre. Il dit être conscient que le développement du Burkina Faso se fera par l'apport de tous ses fils. Prenant la parole au nom du directeur régional de la santé, Mahamadi Kaboré, a souligné que malgré les efforts du gouvernement, les soins dans le centre de santé de Tougan restaient insuffisants. C'est pourquoi, pour lui, le don de l'Association éducation sans frontière est une bouffée d'oxygène pour les malades de Tougan et même des autres localités de la région. Le Premier ministre a, quant à lui, remercié les donateurs et demander aux agents de santé de cultiver le sens de la responsabilité afin de prendre soin du matériel reçu pour une utilisation efficiente pour la satisfaction des patients.