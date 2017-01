Le ministre en charge de la communication, Rémis Fulgance Dandjinou, a procédé, le lundi 30 janvier 2017 à Ouagadougou, à la mise en place de la commission mixte de suivi des études techniques du passage des EPE à société d'Etat.

Le gouvernement et le Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC), lors de la signature du protocole d'accord le 29 décembre 2016, sont convenus de la création en fin janvier 2017, d'une commission mixte (gouvernement, ministère de tutelle, SYNATIC). Ladite commission est désormais une réalité depuis le lundi 30 janvier 2017. A 24 heures de l'échéance, le ministre de la Communication et des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou a, en effet, officiellement installé les membres de la «Commission mixte chargée du suivi des études techniques du processus du passage de la RTB et des Editions Sidwaya, en sociétés d'Etat ».

Présidée par la directrice des ressources humaines du ministre en charge de la communication, Mme Noëlie Bayala, la commission est forte d'une quinzaine de membres représentants les départements en charge de la communication, de l'économie, de la fonction publique, du commerce et du Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC). La secrétaire générale du ministère en charge de la communication, Hortense Zida, assure la supervision des travaux de la commission.

Au terme du projet d'arrêté portant création de cette instance, elle se voit assigner 5 objectifs majeurs à savoir, valider les termes de référence élaborés par la RTB et les Editions Sidwaya en vue du recrutement des cabinets chargés des études techniques préalables à la transformation en sociétés d'Etat. Il incombera également à la commission d'examiner les rapports produits par les cabinets d'études, de produire un rapport à mi-parcours des études de cabinets, d'organiser un atelier de validation des documents et de produire enfin, un rapport à l'intention du gouvernement sur le processus de transformation en sociétés d'Etat.

L'ensemble du processus devrait être bouclé au plus tard à la fin du premier semestre 2017, a précisé le ministre de la Communication. « L'objectif n'est pas d'empêcher, mais de permettre que les choses se fassent dans les meilleures conditions pour donner à ces médias, une capacité à faire face à la concurrence qui va être accrue. Il va se poser une condition de restructuration de ces medias au niveau financier et technologique pour leur permettre d'être en état de servir l'entièreté des Burkinabè quelques soient les obédiences politiques », a déclaré M. Dandjinou. Celui-ci a invité les membres de la commission à analyser la vie et le fonctionnement des deux structures « sans complaisance afin de permettre à l'autorité de prendre la bonne décision, au moment venu, dans l'intérêt de l'Etat et des travailleurs des deux EPE ».