Burkina Faso: Sortie cinématographique - "Rencontre fatale" sur les écrans depuis le 30 janvier

A l'écouter, la réalisation de l'œuvre a rencontré de nombreuses difficultés notamment financières. « Pour une première, c'est une grande satisfaction d'avoir pu finir le projet car ce n'était pas évident au regard du budget », a-t-il confié. Le Délégué général de l'Institut supérieur de l'image et du son (ISIS), Soulémane Ouédraogo, a souligné que c'est une fierté pour son établissement de voir que ses étudiants réalisent des œuvres de qualité. « Nous nous engageons à vous aider à élever ce bébé », a soutenu M. Sawadogo. L'auteur de l'œuvre a invité le public à découvrir le film, du 30 janvier au 12 février 2017 dans les salles de cinéma de Ouagadougou. Par ailleurs, il a annoncé qu'il sera également projeté en Côte d'Ivoire et au Mali. D'autres scénarii, comme celui de son prochain film, « J'ai enceinté la fille du président », sont en attente de réalisation.

«Rencontre fatale », c'est l'histoire d'un jeune de 29 ans, Jérémy, ingénieur agronome en chômage. Il arrive à Ouagadougou à la recherche d'un emploi et tombe sur Clarisse, une jeune serveuse de 30 ans qui travaille dans un bar. Cette dernière et son amant, Frédéric qui est vice-président d'une banque, planifient de voler 200 millions dans l'institution financière et Jérémy devrait accomplir une mission grandiose pour eux sans le savoir. Cependant, Clarisse tombera amoureuse de Jérémy qui l'amènera à commettre un homicide.

