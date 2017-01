Burkina Faso: UNIR/PS - Me Bénéwendé Sankara rempile pour un nouveau mandat

L'Union pour la renaissance/ Parti Sankariste (UNIR/PS) a clos son deuxième congrès ordinaire le dimanche 29 janvier 2017, à Ouagadougou. Au cours des travaux, les militants ont renouvelé leur confiance au président sortant, Me Bénéwendé Stanislas Sankara, pour un nouveau mandat de quatre ans à la tête du parti.

Les militants du « parti de l'œuf », l'Union pour la renaissance/ Parti Sankariste (UNIR/PS) ont, de nouveau, confié la destinée de leur formation politique à Me Bénéwendé Stanislas Sankara. Le 2e Congrès ordinaire du parti, tenu les 27, 28 et 29 janvier 2017, à Ouagadougou, l'a investi à la tête d'une nouvelle équipe, forte de 31 membres.

Dans son adresse aux congressistes, le président réélu les a remerciés pour la confiance renouvelée en sa personne. Il a aussi décliné les priorités du parti qui, selon l'idéal sankariste, demeurent « la justice sociale et le bien-être du peuple ». A entendre le président réélu, l'UNIR/PS aura toujours pour leitmotiv la lutte « pour et avec le peuple ». « Pas un pas sans le peuple », a-t-il clamé. Et d'indiquer que dans un contexte international marqué par la crise du capitalisme, « l'option sankariste de développement, à savoir compter d'abord sur ces propres forces est d'une évidence et d'une pertinence dans la gestion du pouvoir ». C'est fort de cette considération également qu'il a invité le gouvernement à épouser cette pensée allant « de pair avec l'action et l'innovation ».

Satisfecit de l'alliance avec le pouvoir

Du bilan de la collaboration de son parti avec le pouvoir en place, M. Sankara a dit tirer « une grande satisfaction ». Il s'est particulièrement réjoui des résultats engrangés au terme d'une année de gestion, et ce, en dépit des nombreuses difficultés constatées. « Malgré un contexte de tentative de déstabilisation du pouvoir à travers des actes putschistes et de terrorisme, et malgré l'héritage très lourd fait d'une trésorerie exsangue et d'une société burkinabè plongée dans un marasme économique et social sans précédent, l'espoir commence à renaître », a-t-il confié. Toutefois, il a reconnu que les attentes des populations ne sont pas toutes comblées. Et pour lui, « la fronde sociale ainsi que l'incivisme criant auquel s'adonnent les Burkinabè », sont, entre autres manifestations de cette situation à laquelle le gouvernement doit s'atteler à résoudre.

Revenant sur le contexte de l'alliance de l'UNIR/PS avec le parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Me Sankara a rappelé que la décision de son parti s'est fondée sur la légitimité du pouvoir du président Roch Marc Cristian Kaboré, porté à la tête du pays à l'issue d'élections libres et transparentes. Aussi, selon lui, les orientations réciproques de progressistes de gauche des deux formations ainsi que le refus d'une alliance avec la droite et le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) de Blaise Compaoré, ont constitué d'autres sources de motivation du bureau national du parti.

Une alliance renouvelée

Au cours du congrès, le bilan critique de la collaboration avec le MMP a constitué l'un des principaux sujets au menu de l'instance suprême de l'UNIR/PS. Des panels ont, de ce fait, été tenus autour du thème central, à savoir « Les Sankaristes à l'épreuve de la gestion du pouvoir ». Au terme des échanges, les participants ont réaffirmé leur alliance avec le parti au pouvoir pour « une majorité stable et pour la gestion du pouvoir d'Etat ».

Des recommandations issues du conclave également, les militants de l'UNIR/PS ont, entre autres, exhorté le gouvernement à traiter de façon diligente les dossiers sensibles notamment ceux du président Thomas Sankara et ses compagnons, de l'étudiant Dabo Boukary et du journaliste Norbert Zongo et ses compagnons. Ils ont, par ailleurs, appelé les autorités et la Commission constitutionnelle à la poursuite du processus d'adoption de la nouvelle Constitution pour le passage à la 5e République.