Burkina Faso: Pénurie de manuels scolaires - Des syndicats pointent du doigt les commandes à l'étranger

Un collectif d'organisations syndicales de l'éducation a animé, le samedi 28 janvier 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse. Il s'est agi pour les conférenciers de livrer les résultats d'une enquête menée sur la pénurie récurrente de manuels et de vivres pour les cantines scolaires.

Le déficit de manuels scolaires que connaissent les élèves et leurs enseignants de l'enseignement de base au cours de cette année scolaire est préjudiciable à la qualité de l'éducation au Burkina Faso. C'est l'avis d'un collectif de dix organisations syndicales de l'enseignement de base, à la suite d'une enquête sur la question. En effet, les résultats de cette investigation qui a concerné plusieurs directions du ministère de l'Education nationale et de l'alphabétisation et de huit imprimeries de la place, ont été livrés aux journalistes, le samedi 28 janvier 2017 à Ouagadougou, lors d'un point de presse. Par cette démarche, l'objectif a été, entre autres, d'appréhender les difficultés liées à la commande et à la distribution des intrants, de recenser les raisons objectives du recul dans la commande et de partager les conclusions de l'enquête avec les autorités de l'administration scolaire. « Un des éléments importants dans l'amélioration des acquis des élèves est la disponibilité des manuels scolaires.

L'analyse des ratios livres de lecture et de calcul par élève indique qu'au Burkina Faso, l'Etat a la capacité de doter tous les élèves du primaire de ces documents depuis 2007 », a confié le porte-parole du collectif, Séma Blégné. Alors qu'en 2010, ce ratio était si appréciable, a-t-il regretté, cette année son collectif a été stupéfait de constater que non seulement il y a des grands retards sur les commandes (celles de 2015 n'étant pas encore livrées), mais les quantités en magasin sont aussi loin de satisfaire la demande sur le terrain.

Selon Séma Blégné, cette situation que les autorités justifient par l'incapacité des productions locales ne tient pas la route. « Parmi ces imprimeries visitées, il y a en a qui ont de très grandes capacités de production et de moyenne capacité. Nous estimons qu'au regard des quantités de manuels que le MENA commande par année, l'Etat peut bien compter sur ces entreprises », a-t-il soutenu.

D'ailleurs, a précisé le porte-parole du collectif, plusieurs responsables reconnaissent que la difficulté à laquelle est confronté le ministère, reste liée au fait que les commandes sont toutes assurées par des entreprises étrangères. Il a été soutenu dans son argumentaire par Rodrigue Myaouenuh, directeur commercial et marketing de GIBCACI-B, l'une des entreprises ayant reçu les équipes d'enquête, qui a dénoncé que jusqu'en 2013, il n'y avait pas d'appels d'offres pour les manuels scolaires. «Il a fallu que les imprimeurs posent le problème pour que les autorités lancent les commandes pour les entreprises nationales», a laissé entendre M. Myaouenuh, tout en indiquant que cette année-là, son entreprise avait livré 500 000 manuels de qualité et dans les délais.

Sur les cantines scolaires, les organisations syndicales ayant diligenté l'enquête, ont relevé le manque de coordination entre les différentes directions impliquées dans la commande et le rejet d'appel d'offres par le Directeur du contrôle des marché et des engagements financiers (DCMEF) du ministère en charge de l'éducation. «Cet état de fait a pour conséquence, les commandes et livraisons tardives des vivres», a-t-il mentionné, ajoutant que certains commerçants bénéficiaires des marchés n'ont pas les logistiques et les moyens financiers nécessaires. Quelle suite donnez-vous à ces résultats? A cette préoccupation des journalistes, M. Blégné a indiqué qu'un dossier contenant les observations et recommandations sera constitué et remis aux responsables du département de tutelle. Mais déjà, a-t-il dit, son collectif a été rassuré par le directeur des marchés du MENA qu'à partir de 2017, toutes les commandes seront nationales.