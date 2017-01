Burkina Faso: Mutuelle "Laafi Baoré" - 300 personnes opérées de la cataracte

La mutuelle de santé urbaine «Laafi Baoré» organise du 22 janvier au 2 février 2017 à Ouagadougou, une campagne d'opération gratuite de la cataracte et de la fistule obstétricale.

Après novembre 2012, la mutuelle de santé urbaine «Laafi Baoré» organise à nouveau cette année, du 22 janvier au 2 février 2017 à Ouagadougou, une campagne d'opération gratuite de la cataracte et de la fistule obstétricale. Durant la dizaine de jours, trois cents personnes sélectionnées bénéficieront d'une intervention chirurgicale.

«Chaque jour, 50 personnes sont opérées de la cataracte. Et pour les cas de gynécologie, nous avons la réparation des fistules relativement compliquées. Là-bas, il y a 5 opérations de fistule par jour», a laissé entendre le secrétaire exécutif du Réseau d'appui au mutuel de santé (RAMS) Patrice Pamousso. Il a indiqué que cette activité est une mission humanitaire qui se déroule en partenariat avec le RAMS, la mutualité chrétienne de Liège et l' l'association sans but lucratif (ASBL)/Médecin du désert.

Pour lui, cette action vise à la fois à améliorer la santé des populations vulnérables et à fortifier la mutuelle de santé «Laafi Baoré». Le président de l'ASBL/Médecins du désert, Daniel Bovy a, en outre, informé que des techniques opératoires dans les deux domaines seront enseignées à des spécialistes de santé burkinabè. «Pour cela, nous sommes au Burkina Faso avec 3 ophtalmos, 2 infirmiers ophtalmos, 4 chirurgiens urologues pour apprendre la technique des fistules mais aussi avec des spécialistes de la cataracte» a-t-il dit.

Dans le même ordre d'idées, il est prévu dès ce 31 janvier 2017, une remise de matériel et une sensibilisation à la mutuelle de santé urbaine «Laafi Baoré». Cette cérémonie sera placée sous le parrainage de l'ambassadeur de la Belgique au Burkina Faso et le patronage du ministre de la Santé du Burkina Faso. «Laafi Baoré» est une mutuelle de santé née de la volonté d'un certain nombre d'acteurs de la société civile. Pour être membre, il faut être résidant à Ouagadougou, adhérer aux textes de la mutuelle, payer un droit d'adhésion de 2500 FCFA pour une famille de 5 personnes et payer une cotisation annuelle de 12 000 FCFA.