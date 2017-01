Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MCDDI fait le point de la restructuration de ses organes dirigeants

Le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) a organisé, le 29 janvier, une assemblée générale pour faire le point sur la restructuration des organes dirigeants du parti à Pointe-Noire au niveau intermédiaire et de base, en présence de Philibert Malonga, secrétaire national chargé de l'organisation et de la mobilisation du parti.

Au sortir de la 3e convention nationale du MCDDI, il avait recommandé au parti de mettre en place les organes dirigeants dans chaque département en harmonie avec les textes du parti. Cette tâche a été exécutée par le bureau exécutif départemental de Pointe-Noire. Ainsi, a été mis en place un bureau exécutif départemental dirigé par Yvon Claise Batoutana. Six bureaux exécutifs d'arrondissements et soixante-quatre bureaux des comités de quartiers ont également vu le jour y compris les bureaux des organisations spécialisées (OFDI, JMCDDI et ODSDI). «Les bureaux fonctionnent normalement et tiennent régulièrement les réunions ordinaires tel que mentionné dans le règlement intérieur. Ils prennent activement part à toutes les activités du parti. La campagne d'adhésion qui est une activité permanente suit son cours normal, l'animation des Mbongui, se tient tous les mercredis au siège départemental », a dit le président départemental du MCDDI.

En s'appuyant sur les directives d'Euloge Landry Kolelas, président national du MCDDI citant les recommandations de feu Bernard Bakana Kolelas, président fondateur du parti, qui lors de ces dernières sorties a demandé à tous les militants de rester attachés au MCDDI, d'œuvrer pour la paix et d'être unis afin d'avoir un parti fort incontournable sur l'échiquier politique congolais pour le bien-être de notre peuple, Philibert Malonga a dénoncé la campagne de déstabilisation par la manipulation de certains militants et sympathisants non avertis sur la base des allégations mensongères, démagogiques et populistes, encourageant le repli identitaire, l'intolérance politique et l'intimidation politique qui sont pourtant contraires aux valeurs démocratiques que prônent le MCDDI. « Le MCDDI est un parti national ouvert à tous les Congolais.

Le militant du MCDDI doit être un partisan de la paix, de l'unité nationale, de la non-violence et de la tolérance politique. Après l'élection de son candidat, Denis Sassou N'Guesso à l'élection présidentielle, le MCDDI, notre parti, doit maintenant préparer avec beaucoup de sérieux les élections législatives, locales et sénatoriales pour prétendre participer demain à la gestion des affaires publiques au niveau national et au niveau local ». Et d'exhorter les militants : « Vous devez redoubler d'ardeur au travail sur le terrain pour asseoir les structures de base du parti pour conscientiser les militants et sympathisants sur la nécessité de sauvegarder l'instrument de lutte politique que le président Bernard Kolelas nous a légué afin qu'il survive à nous tous et qu'il profite aux générations futures et avenir ».

À la fin de la réunion, Philibert Malonga, après avoir félicité les différents membres du bureau exécutif national, des bureaux d'arrondissement, des bureaux des organes spécialisés, des organes intermédiaires et de base, a demandé aux militants d'être toujours mobilisés et prêts pour se faire enrôler sur les listes électorales mais aussi pour avoir la carte nationale d'identité condition sine qua none pour prendre part à toute élection le cas échéant.