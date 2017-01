Congo-Brazzaville: Vie associative - Patou Packa présente les vœux aux membres de sa fondation

Patou Packa, président de la Fondation Cœur de Patrice, a organisé une rencontre citoyenne, le 28 janvier, au siège de ladite fondation au cours de laquelle il a formulé les vœux les meilleurs à ses membres avant d'organiser en fin d'après midi une descente dans les différents quartiers où sont implantés les différents organes de la fondation.

Les membres des associations affiliées à la fondation Cœur de Patrice, les sympathisants et amis de cette fondation ont été tous présents à la cérémonie pour passer dans la joie et la bonne humeur ce moment de partage que leur a offert le président Patou Packa. « En fin d'année, pour des raisons diverses, on n'a pas pu passer les fêtes ensemble, vaut mieux tard que jamais. Voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser cette cérémonie pour partager modestement ce qu'on a pu avoir, à savoir les vivres et les jouets pour les enfants », a dit Patou Packa. Un élan de solidarité couplée aux œuvres caritatives qui a ravi les membres de Cœur de Patrice qui n'ont pas manqué de louer la générosité et l'altruisme de leur président, toujours sensible à leurs doléances et ouvert pour les écouter.

Au cours de cette rencontre, Patou Packa a annoncé sa candidature aux élections législatives de 2017 dans la deuxième circonscription Émery-Patrice-Lumumba à Pointe-Noire. «Nous nous positionnons pour donner un équilibre stable à la majorité présidentielle. L'avenir de notre pays est entre les mains de la jeunesse », a t-il dit.

Après la rencontre citoyenne, Patou Packa a effectué une descente dans les différents arrondissements : Quartier Sic Tchichelle, Saint-Pierre, à l'OCH ( Lumumba), au quartier Makayabou (Mongo Mpoukou), à Loandjili, etc. Il a été reçu dans l'allégresse et l'enthousiasme par ses membres qui ont bravé le temps pluvieux qui y faisait. Des vivres et des jouets ont été également distribués aux membres dans ces différents quartiers. Patou Packa a promis dans un bref délai revenir dans ces différents quartiers pour concrétiser les projets élaborés avec les membres.