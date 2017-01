Congo-Brazzaville: Administration publique - Les responsables menacés de sanctions et de poursuites judiciaires

Le ministre du Travail et de la sécurité sociale, Emile Ouosso, a pointé du doigt les cadres relevant de son département, évoluant dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Au cours d'un échange le 30 janvier avec les cadres et agents sous tutelle, il a mis en garde les auteurs de certains actes qui déshonorent l'administration.

Dans son mot de circonstance, le ministre a dénoncé quelques comportements déviants qui minent le secteur du Travail et de la sécurité sociale à Pointe-Noire et au Kouilou, notamment le paiement illégal de certains droits et taxes par les employés de quelques sociétés installées dans ces départements.

Le ministre a par exemple dénoncé, le prélèvement par les responsables de ces administrations de 10% pour rupture de contrat sur le montant total des droits versés à chaque employé lorsqu'une entreprise licencie ses salariés, la somme de 100.000 FCFA lorsque la commission litige veut siéger, 150.000Fcfa pour l'implantation d'une entreprise, 30.000 FCFA pour la vérification de la conformité du règlement intérieur d'une entreprise, 50.000F cfa pour chaque employé qui bénéficie d'un départ négocié avec son entreprise, 2000F cfa quand un employeur est convoqué et autres.

« Aujourd'hui 30 janvier 2017, vous arrêtez toutes ces mauvaises pratiques à Pointe-Noire et au Kouilou, c'est le travail qui nous unit, sous moi il faut qu'il y ait de l'ordre, celui qui s'amuse on se sépare. Vous êtes ainsi prévenus, si cela continue, des sanctions administratives pourront tomber suivies d'une radiation à la Fonction publique et des poursuites judiciaires au niveau du procureur de la République », a indiqué Emile Ouosso.

Réagissant à l'adresse du ministre, Jean Yves Ngatse et Hortense Kinvandat respectivement directeur départemental de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) à Pointe-Noire et au Kouilou et directrice départementale de la Caisse de retraite des fonctionnaires(Crf) dans ces mêmes départements ont promis appliquer strictement les instructions du ministre conformément aux nouvelles orientations du président de la République sur la politique sociale.