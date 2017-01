Centrafrique: Les efforts pour rechercher la paix se poursuivent

A la tête d'une forte délégation, le Secrétaire général de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale(Cééac), Ahmad Allam- s'est rendu samedi à Luanda ( Angola) pour rencontrer les hautes autorités angolaises en vue de trouver des solutions pouvant cristalliser la paix en République centrafricaine.

Ces différentes rencontres ont pour but de traduire dans les faits, la décision des chefs d'Etat et de gouvernement d'accompagner l'initiative africaine sur un accord de réconciliation entre les groupes armés et les autorités centrafricaines, adoptée le 30 novembre 2016 à Libreville au Gabon, au cours de la 8ème Session extraordinaire de la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement.

Durant quatre jours, les experts ont travaillé sur la contribution attendue de l'Union africaine, de la Cééac et de la Crgl au retour définitif de la paix en RCA et en particulier celle de l'Angola, qui a une longue expérience dans la réconciliation nationale post-conflit, avec l'appui du Tchad et de la République du Congo.

Signalons qu'au mois de décembre dernier, le Secrétaire général de la Cééac avait été reçu par les plus hautes autorités centrafricaines, dont le président Faustin Archange Touadera. Une rencontre au cours de laquelle le chef d' Etat centrafricain avait évoqué les maux qui minent son pays à savoir: le processus de réconciliation qui traîne les pas; l'administration qui est mise à mal; les déplacés qui occupent toujours l'espace aéroportuaire après la destruction de leurs habitations pendant la guerre; la quasi inexistence d'une armée nationale et le poids de l'embargo sur les armes bref, tous ces maux qui ne favorisent pas la sortie rapide de la crise. La RCA en appelle à l'implication totale de la Cééac dans le processus.

Au cours de cette rencontre, le président centrafricain s'était félicité de l'implication de la Cééac dans la recherche des solutions depuis le début de la crise dans ce pays, jusqu'à ce jour. « Nous disons merci à notre organisation communautaire pour le soutien multiforme apporté à la RCA... et saisissons l'opportunité pour lui exprimer la reconnaissance du peuple centrafricain pour ce qu'elle a fait en RCA et continue de faire. »

L'ambassadeur Allam-Mi, qui se dit toujours favorable à une initiative africaine commune de l'Union africaine, la Cééac et la Crgl, soutenue par les Nations unies et tous les partenaires de la RCA, continue de consulter les Etats membres de la Cééac, les institutions internationales et toutes les personnes ou organisations éprises de paix et impliquées dans la recherche d'une paix durable et définitive en République centrafricaine.