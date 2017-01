Burkina Faso: CAN 2017 - Le pays l'unique demi-finaliste sans trophée

Les Etalons du Burkina Faso sont les seuls qualifiés en demi-finale de cette 31ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui n'ont jamais remporté le titre continental. Ils vont croiser l'Egypte et le Ghana sera face au Cameroun.

La première demi-finale de cette 31ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) se disputera le mercredi 1er février. Les Etalons du Burkina Faso vont en découdre avec les Pharaons d'Egypte. Les Burkinabè, vice-champions d'Afrique en 2013, n'ont jamais battu les Egyptiens 7 fois champions d'Afrique en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010. Ce n'est pas pour la première fois que les deux formations s'affrontent à cette étape de la compétition. Lors de la CAN 1998 organisée par le Burkina Faso, les Pharaons ont éliminé les Etalons à domicile 2-0. Le Burkina Faso tentera donc de prendre sa revanche ce mercredi.

L'autre demi-finale opposera le Ghana au Cameroun le jeudi 2 février. Les deux pays ont le même nombre de trophées dans leur palmarès concernant la Coupe d'Afrique. 4 trophées pour les Blacks Stars du Ghana (1963, 1965, 1978, et 1982) et autant pour les Lions Indomptables du Cameroun (1984, 1988, 2000 et 2002). En 2008, lors de la CAN organisée par le Ghana, le Cameroun avait éliminé les Blacks Stars en demi finale, à domicile, par une courte victoire de 1-0. Comme le Burkina Faso, le Ghana aussi a une revanche à prendre face à son adversaire qui ne se laissera pas faire... Ces demi-finales seront donc âprement disputées.