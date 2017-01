Cameroun: Braconnage - Deux Chinois interpellés

Plus de cinq tonnes d'écailles de pangolin ont été saisies le 17 janvier dernier à Douala. Le butin était conservé dans deux conteneurs scellés, logés au sein d'une entreprise dirigée par des Chinois. Informés d'un trafic de produits fauniques dans cet entrepôt, les agents de la délégation régionale des forêts et de la faune du Littoral travaillant en collaboration avec le parquet et la police judiciaire, ont fait une descente sur les lieux.

Malgré la présentation du mandat de perquisition, les expatriés ont essayé de s'interposer. Sans grand succès. Ainsi, près de 300 cartons remplis d'écailles de pangolin seront découverts. Une descente qui a été réalisée avec l'assistance technique de l'Ong The Last Great Ape Organisation (Laga). Pour déjouer la vigilance des autorités, les deux Chinois interpellés camouflaient leurs trophées dans des caisses soudées dans des cadres et recouverts de plomb pour les dissimuler lorsqu'ils passeraient à travers les scanners dans les ports.

Un emballage qu'ils ont tenté de faire passer pour des machines endommagées qui étaient sur le point d'être exportés vers la Chine pour des réparations, lors de la perquisition. Selon des sources proches de l'affaire, les conteneurs avaient été scellés, puis apprêtés pour être expédiés hors du pays depuis un mois et les formalités étaient sur le point d'être accomplies par les trafiquants pour assurer leur acheminement dans les ports. En juin dernier, plus de quatre tonnes d'écailles de pangolins exportées du Cameroun ont été saisies à Hong Kong.