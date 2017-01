Algérie: Attenter à la référence religieuse, c'est attenter à l'Etat

Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des collectivités… Plus »

M. Aissa inaugurera mardi une mosquée à Ouenougha et un centre culturel islamique, inspectera le chantier de construction d'une mosquée et assistera, dans la ville de M'sila, à la finale d'un concours national de récitation du saint coran, avant de prendre part à une cérémonie de mariage collectif.

Présidant la cérémonie d'ouverture d'un séminaire national sur "Le rôle des zaouïas et mosquées dans la préservation du référent religieux", organisé par l'Académie de la société civile au centre culturel de Sidi Aïssa, le ministre a affirmé que l'Algérie "est bien consciente du plan qui a visé à ébranler l'Etat en tentant de semer le sectarisme et le confessionnalisme, à l'instar de ce qui est arrivé en Libye, Syrie et Yémen."

