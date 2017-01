Maroc: "Le patrimoine culturel populaire" au cœur de la première Rencontre culturelle de Tahla

Les armes de la cellule terroriste démantelée vendredi dernier introduites via les frontières… Plus »

Un championnat provincial des jeux olympiques, un match de mini-foot, un championnat régional de pétanque et une matinée éducative en faveur des enfants à besoins spécifiques feront également partie des activités programmées lors du forum. L'évènement sera également marqué par la projection de plusieurs courts-métrages et un hommage aux artistes Latifa Ahrrare, Mohammed Choubi et au parolier populaire Cheikh Ouardi en reconnaissance de leurs efforts pour l'enrichissement de l'activité artistique nationale.

Cette manifestation constituera une plate-forme pour l'échange des points de vue sur des questions liées au développement local, au patrimoine, à l'économie sociale solidaire et aux mécanismes de relance économique. De nombreux chercheurs, académiciens, représentants d'associations prendront part à ce forum, organisé avec le soutien de l'assemblée provinciale de la région Fès-Meknès. Outre des colloques, cette rencontre sera ponctuée de spectacles et soirées artistiques animés par des troupes locales.

