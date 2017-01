Congo-Kinshasa: La nébuleuse M23

Autant de questions que l'on peut se poser et dont l'on ne peut avoir des réponses claires que si notamment les FARDC et la MONUSCO coopèrent de manière à juguler cette nouvelle menace.

Tout porte à le croire dans la mesure où, du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) au M23, en passant par le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), les scenarii de début de rébellion ont toujours été les mêmes. Si l'on n'y prend garde, un énième conflit armé est en gestation dans l'Est de la RDC, avec la jonction d'éléments de l'ex-mouvement rebelle M23 venus de l'Ouganda et du Rwanda.

Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'Est de la RDC, avec la présence supposée ou non de l'ex-rébellion du Mouvement du 23 mars (M23) ?

