Algérie: Généralisation intra et inter-wilayas de la télémédecine pour la couverture des zones éparses

Tizi — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a annoncé lundi à Tizi-Ouzou la généralisation progressive intra et inter-wilayas de la télémédecine initiée dans le cadre du jumelage entre les établissements de santé pour une meilleure couverture des zones éparses.

Ce service (télémédecine), qui a permis depuis son lancement, au niveau national, la réalisation de plus 40 000 consultations et de plus de 4000 interventions chirurgicales, sera généralisé progressivement pour mettre en réseau des établissements de santé de référence des wilayas avec d'autres structures de santé et en intra wilaya pour assurer une connexion entre les établissements de santé, a expliqué le ministre lors de l'inspection du service télémédecine du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, ouvert en mars 2016.

Dans un point de presse animé en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Tizi Ouzou, le ministre a indiqué que la production nationale de médicaments a atteint un taux de 61%, ajoutant que la facture d'importation des médicaments a enregistré, quant à elle, une baisse de 4%.

M. Boudiaf a mis a profit sa présence dans la wilaya de Tizi-Ouzou pour recevoir deux délégations l'une de représentants d'étudiants en chirurgie dentaire, l'autre de pharmaciens.

Lors de cette rencontre, le ministre a rassuré les membres de la première délégation que leurs doléances purement pédagogiques seront transmises au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

S'agissant des représentants des pharmaciens, M. Boudiaf a rappelé à ces derniers que le projet de loi sur la santé qui sera présenté devant la nouvelle Assemblée populaire nationale, consacre un article au recrutement des pharmaciens-assistants dans les officines et la création d'un service pharmacie dans les établissements privés de santé.

Le ministre a répondu favorablement à la sollicitation des pharmaciens de rendre le recrutement de pharmaciens-assistants obligatoire au lieu de le laisser à l'appréciation des officines. Quant au statut du pharmacien revendiqué par ces derniers, M. Boudiaf a précisé qu'il "n'est pas à l'ordre du jour".

Mise en service partielle prochainement du Centre anti-cancer de Tizi-Ouzou

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a donné instruction lundi à Tizi-Ouzou pour une mise en service partielle du Centre anti cancer (CAC) de Draa Ben Khedda.

Il s'agira, dans un premier temps, de mettre en service, courant 2017, le service de radiothérapie, qui est très attendu en raison de la forte demande de soins exprimée localement et même au niveau régional, et de l'hôpital de jour de ce même Centre, a expliqué M. Boudiaf, lors d'une visite de ce projet.

Le ministre a observé que l'équipement nécessaire pour la mise en service de la radiothérapie a été acquis auprès d'un fournisseur suédois "Electa" qui sera "saisi cette semaine pour procéder à la livraison et à l'installation de ce matériel, à savoir trois accélérateurs d'un coût de près de 6 millions d'Euros chacun", a-t-il relevé.

Et pour s'assurer de la mise en service du service de radiothérapie et de l'hôpital du jour dans les "plus brefs délais", le ministre a décidé de designer une équipe de son département qui se rendra tous les 15 jours sur chantier pour suivre et accompagner l'installation des accélérateurs.

Il a indiqué que le personnel médical et paramédical (radiothérapeutes, physiciens... ) destiné à cette structure a été déjà formé et est prêt à prendre ses fonctions au niveau du CAC dont la mise en service permettra de "réduire la pression" sur les CAC de la région Centre du pays, a affirmé le ministre qui a annoncé à l'occasion que les CAC de Sidi Bel Abbes et de Tlemcen seront mis en service dans "les trois ou quatre prochains mois".

Le Centre anti cancer de Draa Ben Khedda (10 Km. à l'ouest de Tizi-Ouzou) est d'une capacité de 140 lits. Il a été lancé en réalisation en 2011 et a connu pas moins de 17 mois d'arrêt des travaux pour des "problèmes administratifs et internes à l'entreprise réalisatrice".

Cet établissement, dont les travaux de réalisation sont à 75%, a nécessité la mobilisation d'une cagnotte de plus de 5,7 milliards de DA pour sa construction et de plus de 1,5 milliard de DA pour son équipement, selon sa fiche technique.

Sa mise en service permettra de soulager les cancéreux des wilayas de Tizi-Ouzou, Boumerdès et de Béjaïa, qui sont contraints de faire de longs déplacements, notamment vers Alger ou Blida pour se faire soigner.

Inauguration du Centre d'addictologie

Lors de cette même visite de travail, M. Boudiaf a aussi inauguré le Centre d'addictologie, premier du genre au niveau national inscrit au titre du programme présidentiel portant réalisation de 13 centres similaires à travers le territoire national.

Cet établissement, implanté dans l'enceinte du CHU Nedir Mohamed, a été réalisé pour un montant de 143 millions de DA. Il est doté d'une capacité d'accueil de 40 lits pour soigner toutes sortes d'addictions (dépendance à la drogue, à l'alcool et au tabac) en assurant des cures de sevrage et un suivi thérapeutique des patients à moyen et à long termes, a-t-on expliqué sur place.

Le ministre a également procédé à l'inauguration du service de réanimation polyvalente réalisé au profit de l'unité Belloua, du service de néonatalogie du CHU Nedir Mohamed et à la pose de la première pierre d'un pavillon des urgences au sein de ce même établissement et qui est doté d'une enveloppe financière de 395 millions de DA, pour un délai de réalisation de 18 mois.

Le ministre a inspecté différents services du CHU Nedir Mohamed et s'est enquis de la prise en charge de ses malades.