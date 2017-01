Algérie: Intempéries - Des tronçons routiers dans 5 wilayas toujours fermés à la circulation

Alger — Des tronçons routiers dans cinq wilayas du pays demeurent fermés à la circulation suite aux dernières intempéries, ont indiqué lundi les services de la Gendarmerie nationale.

Il s'agit de sept routes nationales et de huit chemins de wilayas à Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Ghelizane et Mostaganem. Les éléments de la Gendarmerie nationale et de l'Armée populaire nationale (APN) sont à pied d'œuvre aux côtés des services concernés pour leur réouverture.

Les wilayas de Mostaganem, Tizi Ouzou et Bouira sont les plus touchées notamment la RN N° 30 reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Bouira (entre les communes de Boghni et Iboudrarène), et les chemins de wilayas au niveau de Mostaganem.

Concernant les accidents de la route survenus au cours des dernières 24h, les unités de la Gendarmerie nationale ont enregistré 27 accidents qui ont fait 4 morts et 29 blessés graves.

Le commandement de la Gendarmerie nationale recommande aux usagers de la route, en cas d'intempéries, de réduire la vitesse et de respecter la distance de sécurité.