Algérie: Festivals - Réduction jusqu'à 50% des budgets en 2017

Un appel, lancé via Internet en 2013 qui avait recueilli plus de 700 signatures d'artistes et citoyens, réclamait la transformation du site abritant les abattoirs d'Alger en espace culturel pour faire sortir les arts visuels de la "léthargie" dont ils souffrent dans la capitale, argumentent les signataires.

A la question de savoir si les pouvoirs publics comptaient répondre favorablement à la demande des artistes de créer un "espace dédié à l'art et à la culture" aux lieu et place des actuels abattoirs d'Alger, le ministre a répondu que "la cession du site (abattoirs) relève des prérogatives de la wilaya d'Alger avec qui la question devra être discutée", selon ses propres termes.

Faisant le point sur l'année culturelle 2016, M. Mihoubi a souligné que son département avait financé quinze projets de films et 40 autres de pièces de théâtre, rappelant que l'année écoulée a été également marquée par une réorganisation et la fusion des établissements culturels partageant des missions identiques.

