Congo-Kinshasa: Ministre de la Coopération au Développement - Clément Nkaku reçoit les félicitations d'Isabel Tshombe !

Le Ministre de la Coopération au Développement a reçu en audience hier, lundi 30 janvier 2017, à son cabinet de travail à la Gombe, la Représentante personnelle du Chef de l'Etat à la Francophonie, Isabel Machik Tshombe.

Cette dernière a, au sortir de leur entretien, exprimé le vœu d'apporter son soutien au travail qu'abat et abattra Clément Nkaku à la tête de ce ministère. Elle en a appelé à une synergie efficace entre les deux parties pour finalement défendre les intérêts de la RDC tant sur l'échiquier international, en général, qu'au forum francophone, en particulier. Le prochain sommet de la Francophonie s'annonce au Togo. Pour cela, elle a plaidé pour une représentation efficace du côté congolais. Quant à Kinshasa, déjà, le 20 mars de l'année en cours, elle vibrera au rythme de la journée internationale de la francophonie. Des préparatifs vont bon train, et d'ici peu, le thème national sera communiqué au public.

C'est à 11 heures que Mme Isabel Tshombe a débarqué au ministère de la Coopération au Développement situé sur l'avenue Batetela, dans la commune de la Gombe. L'entretien a duré plus de 40 minutes avec le ministre Clément Nkaku. Il faut inscrire cette visite dans une démarche de prise de contact et d'un raffermissement de volonté, de part et d'autres, pour poursuivre les efforts et défendre les intérêts communs, qui sont ceux de la Francophonie. Isabel Machick Tshombe s'est, devant les fonctionnaires, exprimée en ces termes : «Je suis d'abord venue féliciter le ministre de la coopération. Et je suis venue voir comment est-ce que nous pouvons collaborer dans le domaine qui nous est commun qui est la francophonie. Puisqu'il apparaît aujourd'hui que c'est le ministère de la coopération qui a la Francophonie en charge».

Pour défendre les intérêts de la RDC tant au niveau du forum francophone que sur tout l'échiquier international, il s'avère impérieux, aux dires d'Isabel Tshombe, que le travail du ministère de la coopération au développement soit complété à celui de la représentante du chef de l'Etat à la Francophonie. Et cela exige, sans nul doute, une synergie efficace entre les deux parties.

20 mars, fête de la Francophonie

Il sied de rappeler que le 20 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la Francophonie. En RD. Congo, les préparatifs vont bon train, de ce fait. Les réunions se poursuivent et s'intensifieront au début du mois de Février. Au cours de ces multiples confréries, quelques thématiques seront placées sur la table pour être discutées, après quoi le thème national sera communiqué au public. L'annonce a été faite par Mme Isabel Tshombe. Cette fête connaîtra la participation de toutes les représentations des pays francophones sur le sol congolais.

La Francophonie mène plusieurs champs de bataille. A titre exemplatif, on peut citer le respect des droits humains, la lutte contre les violences perpétrées à la femme, la lutte contre la corruption, la culture de lecture, de l'écriture, technologie de l'Information et de la Communication (autrement NTIC), l'alphabétisation ainsi que quelques thématiques du développement. Aujourd'hui, 5 ans après le sommet de la Francophonie à Kinshasa, les résultats sont prometteurs quant à la capture de ses thématiques chez les populations congolaises.

De plus en plus, l'on assiste à des publications des ouvrages, à une avancée significative de la langue française tant chez les adultes que les plus jeunes enfants. Il est également des concours d'écriture et de diction qui prennent de l'envol sur toute l'étendue nationale. Tel tableau ne pourra que, non seulement satisfaire le ministère de la Coopération au Développement ou la représentante du Chef de l'Etat, mais également les encourager à aller plus loin dans leur recherche pour le développement de la République.