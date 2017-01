Congo-Kinshasa/Afrique du Sud: En stage bloqué en Afrique du Sud - Vclub joue en amical ce vendredi contre Orlando Pirates !

Plus que 10 jours nous séparent du coup d'envoi des compétitions interclubs de la Caf, édition 2017. La République Démocratique du Congo, comme toujours, sera représentée par quatre clubs, dont deux : Vclub et Renaissance commencent par le tour préliminaire, qui démarre le week-end du 10, 11 et 12 février prochain. Mazembe et Sanga Balende devraient attendre le deuxième tour au mois de mars.

C'est dans ce sens que l'As Vclub se retrouve au pays de Nelson Mandela pour peaufiner sa préparation, avant de se rendre au Swaziland, où elle sera reçue le 10 février 2017, par Royal Léopard. Déjà ce vendredi 3 février, Vclub joue en amical contre Orlando Pirates. Il y a même un deuxième match amical au programme contre une équipe à déterminer. En dépit de l'absence de son entraîneur Jean-Florent Ibenge qui se retrouvait au Gabon avec les Léopards, Vclub n'a jamais cessé un seul instant de se préparer sous la supervision Zico Kiadivila, l'adjoint d'Ibenge. L'équipe de Bana Mbongo a sérieusement préparé cette 21ème édition de la Ligue de champions de la Caf. Comme en 2014, Vclub commence par le tour préliminaire. En cas de succès, chemin faisant, Vclub croisera le vainqueur du match Gambia Ports Authority (Gambie)-Séwé Sports (Côte d'Ivoire) en 16ème de finales. Le club congolais rêve au minimum les quarts de finales. Il dispose d'un effectif homogène des joueurs nationaux et expatriés. Parmi eux, Félix Gerson (Swaziland), Mthunzi Shikisha (Swaziland), Baderson Madjer (Botswana), Omar Sidibe (Mali), Traore Idriss (Mali) et Ernest Sugira (Rwanda), le Burkinabé Diakite Daouda et le Zimbabwéen Oscar Machapa. Il faut compter encore sur Taggy Etekiama qui a retrouvé sa forme, et le Congolais Joyce Lomalisa qui revient de la Can.

En attendant la reprise du championnat national, Vclub occupe la première place de la zone de développement Ouest avec 36 points pour 15 sorties.

Pour ce qui concerne les autres représentants congolais, le TPM affrontera en 16èmes le vainqueur du match Lioli (Lesotho)- Caps United (Zimbabwe). Le match aller est prévu à Kamalondo (Lubumbashi) et retour, à l'extérieur.

En Coupe de la Confédération, SM Sanga Balende est exempté également du premier tour. Les Sang et Or de Mbuji-Mayi croiseront le vainqueur de la rencontre Al Hilal Holebied (Soudan)-Saint Michel (Seychelles). Le FC Renaissance, nouveau venu sur l'échiquier continental, démarre la compétition par le tour préliminaire, contre le club gabonais d'Akanda. Le match aller au Gabon et retour, à Kinshasa. En cas de succès, FC Renaissance s'expliquera avec le vainqueur du duel Berchem (Ghana)-MC Alger (Algérie).