Congo-Kinshasa/Gabon: CAN Gabon 2017 - La RDC est bel et bien éliminée, le Ghana n'est pas disqualifié !

Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, a connu hier, lundi 30 janvier dans la soirée, une ambiance tout à fait particulière, 24 heures après l'élimination des Léopards en quart de finales de la Coupe d'Afrique des Nations Can Gabon 2017.

Des téléphones ont sonné dans tous les sens, des klaxons de véhicules et vuvuzela ont rententi dans des Rond-points, pour ne parler ici que de la Place Kintambo magasin où nous nous sommes retrouvés. A la base, une nouvelle isolée qui faisait état de la disqualification du Ghana, pour avoir aligné un joueur litigeux dans le match contre la RDC.

Vérification faite, la nouvelle est restée sans source. C'est du mensonge grossier, mieux la pire mauvaise foi. Le Ghana n'est pas éliminé. Les Blacks Stars se sont qualifiés sur terrain en battant les Léopards (2-1), et croiseront sans doute les Lions indompatbles du Cameroun ce jeudi 2 février, en demi-finales. Contre la RDC, le Ghana n'a pas aligné un joueur qui aurait deux cartons jaunes. D'ailleurs, à cette étape de la compétition, après la phase de poule, tous les cartons tombent. Aucun joueur côté ghanéen, mois encore du côté conglais avait un carton jaune au départ du match. La RDC a été bel et bien eliminée. S'en est fini pour les Léopards, qui tous au grand complet ont plié leurs valises et quitté la Ville d'Oyem par vol, hier mardi 30 janvier, en début d'après-midi, à destination de Libreville. Sur place dans la capitale gabonaise, les Léopards ont été scindés en deux, voire trois groupes. Le premier groupe, celui des joueurs évoluant en Angleterre s'est envolé aussitôt pour Londres, où des matches intéressants les attendent.

Le deuxième groupe, le plus costaud composé de joueurs de toute l'Europe et de l'Asie devait quitter le sol gabonais un peu tard dans la soirée. Enfin, le troisième, Florent Ibenge et son staff tecnhique, ainsi que les joueurs évoluant au pays, sont attendus ce mardi 31 janvier dans l'après-midi, à Kinshasa. Les Léopards rentrent brédouilles, contrairement à l'édition denière en Guinée-équatoriale, où ils avaient ramené les médailles de bronzes. Une défaite que Florent Ibenge accepte en toute sportivité et reste confiant pour la qualification de la RDC à la prochaine Coupe du Monde : «c'est difficile mais cela reste le football, il faut savoir assumer. On ne peut pas toujours gagner. On a mis tous les ingrédients pour pouvoir le faire, malheureusement, il fallait mettre encore un peu plus de rythme en seconde première période.

On s'est créé beaucoup d'opportunités, on n'a pas su concrétiser dans la surface de vérité, là où on a été réaliste ces derniers temps. On s'est fait avoir sur le premier but. Ce n'est pas une action magnifiquement construite des Ghanéens, mais une perte de balle de notre côté. On a réussi à revenir au score, mais on n'a pas su repartir de l'avant. Je crois qu'on avance beaucoup plus vite quand il y a une défaite que quand il y a une victoire. On n'oublie pas qu'on est un peu en avance. La CAN-2015, c'était un miracle, on ne devait pas y être. L'objectif c'était d'être dans cette CAN, on a pris goût pour pouvoir aller au bout. On n'y est pas allé mais maintenant il ne faut pas oublier l'autre objectif : le Mondial-2018. Il faut absolument qu'on y aille », a déclaré Florent Ibenge.