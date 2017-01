Congo-Kinshasa/Gabon: Défaite des Léopards contre le Ghana - CAN-Gabon 2017 - La population kinoise réagit !

Tout est bien qui finit bien, dit-on. La belle aventure des Léopards à la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations « CAN » a été coupée court par les Black Stars du Ghana en quart de finales sur la pelouse du stade d'Oyem, au Gabon.

A cet effet, un bon nombre de supporters congolais ne sont pas allés par le dos de la cuillère pour indexer le sélectionneur principal de onze national, Florent Ibenge pour ses changements qui ne produisent absolument rien sur l'aire de jeu. Par contre, d'autres ont encouragé les Léopards. Car, sortir premier dans la phase de groupe devant le tenant du titre, la Côte d'Ivoire ainsi que le Maroc de Hervé Renard n'était pas chose aisée. D'autant plus que tous les pronostics n'étaient qu'en défaveur des Léopards du Congo-Kinshasa.

La Can-Gabon 2017 est conjuguée au passé pour les amoureux du ballon rond en RDC. Quand bien même 3 résultats sont homologués dans une rencontre de football. Et à cette étape de quart de finales, une équipe devrait en principe tombée au détriment de l'autre selon les lois établies par la Confédération Africaine de Football "CAF". Fort et dommage c'est la RDC qui, malheureusement, quitte la compétition arme à la main après sa confrontation avec le Ghana. Pour certains observateurs, ils attribuent cette élimination au coach Ibenge pour ses changements qui se sont avérés infructueux. Comment voulez-vous expliquer qu'une équipe comme la RDC arrivée à ce rendez-vous continental fait une grève d'entrainement ? Pose un quidam au perchoir de La Prospérité. Et de conclure qu'il y a eu un mauvais départ. En plus, en 3 matchs livrés, l'équipe nationale a connu 3 capitaines différents.

Et à la fin, le coach congolais a utilisé la quasi-totalité de ses pions, hormis les 2 gardiens réserves. Cela signifie que le manager de l'équipe nationale n'avait pas une équipe type, si ce n'est qu'un groupe des joueurs dotés d'individualités. Ibenge avait fait une bonne lecture sur l'équipe ghanéenne. Car dans ses propos, il a reconnu que « ce sera un match très difficile entre deux bonnes équipes. De leur côté, tout tournera autour d'Atsu et des frères Ayew ». Ce sont ces derniers qui ont mis fin au rêve de toute la population RD Congolaise. Certains joueurs ont montré leur limite, mais le coach les a toujours gardés jusqu'à ce que les Léopards soient menés, quel coaching ? S'est étonné un amoureux de football. Avant d'ajouter pourquoi faire sortir Paul-José Mpoku, qui était la plaque tournante au milieu du terrain de la RDC, en lieu et place de Bolingi pendant que Kebano était sur le banc.

Par contre, d'autres analystes ont accepté sportivement la défaite de la RDC. Pour eux, le Ghana n'est pas une petite équipe, car depuis 2008 elle atteint toujours la demi-finale de cette compétition continentale. La RDC a montré à la face du monde qu'elle est capable de défier à tous les pronostics. Le souhait était d'atteindre le carré d'as, mais hélas ce n'est pas le cas. Qu'à cela ne tienne, les regards sont fixés vers le mondial-Russie 2018. Bravo les gars ! Vous avez défendu les couleurs nationales au Gabon, a lâché un fan d'un club kinois.