Congo-Kinshasa: Atelier de travail à l'INERA - Le Professeur Mbuya Nkankolongo met le cap sur la visibilité!

Il s'est tenu le lundi 30 janvier 2017, à l'Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomique (INERA), situé dans la commune de la Gombe, précisément sur l'avenue des Cliniques, un grand atelier de travail autour des propositions des mécanismes appropriés devant rivaliser à la réussite et au succès de cet établissement public pour cette année, et pourquoi pas dans une durée pérenne.

Il a été présidé par le Directeur Général de cette Institution, le Professeur Gaston Mbuya Nkankolongo. S'inscrivant également dans le cadre des préparatifs de l'atelier stratégique qui s'annonce pour bientôt, les mérites de cette réunion de travail ont été, entre autres, l'engagement par les participants de mouiller leurs maillots pour cette année, les paroles d'honneur tenues par M. Mbuya pour révolutionner son établissement, les directives dressées pour cette année etc.

La coutume ou encore la nature l'impose, qu'à une étape donnée qu'une étude introspective et prospective soient faites en vue d'améliorer les choses. Tel a été le cas du personnel scientifique constitué des directeurs de l'INERA ainsi que leurs collaborateurs à cet atelier de travail qui a duré plus de 3 heures.

Sous la présidence du Professeur Mbuya Nkankolongo, à tour de rôle, chaque directeur ou encore ses collaborateurs, a exposé les contraintes majeures rencontrées pour l'année 2016 dans l'exercice de sa fonction.

En très peu de lignes, nombre de faiblesses ont été relevées notamment, en ce qui concerne le manque d'ordinateurs pour les recherches, l'absence de climatisation dans certains bureaux, la fiabilisation des banques de données et des gènes, la relève des connaissances par une nouvelle génération ainsi que la réalisation de projets qui sont en suspens.

De toutes ces contraintes, l'orateur du jour, le professeur Armand Mbuya a, reprenant la parole, noté d'abord l'inexistence de mécanismes de communication dans chaque direction, car, à dire vrai, il a été surpris d'entendre que ces directeurs travaillent réellement mais ils ne communiquent pas avec la hiérarchie. Deuxième volet des problèmes qu'il a pu déceler dans les chefs de chaque intervenant, c'est plutôt une fragilité sur le plan logistique, organisationnel et financier.

Enfin, parlant du manque des matériels jugés impératifs pour tout chercheur tels que les ordinateurs, il a été très profondément inquiété de constater que son assistance n'en disposait pas autant. Qu'à cela ne tienne, il a promis à son assistance plusieurs choses, tout en martelant sur l'intégration de chacun dans la chose. «Nous n'aimerions pas voir cette année des gens traînés dans le couloir. Il faut que chacun de nous se sente occupé par son travail », a-t-il indiqué.

Promesses

Fort de constat satisfaisant, le professeur Mbuya Nkankolongo a encouragé son auditoire en bon père de famille. Par conséquent, de l'observation amère, il a donné son mot d'honneur. Il s'agit, en effet, des éléments suivants : - une commission devra être mise en place pour travailler d'arrache-pied avec différents directeurs et chefs de divisions en matière de proposition sur la visibilité de l'établissement. Pour le moment, des grandes décisions ont été prises en vue de rendre actif le site web qui existe, cette fois-ci en faisant régulièrement la mise à jour. Chaque direction/division sera doté des fournitures des bureaux pour son fonctionnement. Il a souligné qu'à condition que l'on utilise aussi à bon escient. « Et, désormais, les contrats scientifiques parviendront dans les e-mails de chacun pour les travailler à votre niveau et nous faire parvenir vos suggestions», a-t-il indiqué. Chaque fin du mois, un rapport sera déposé à l'INERA, tel a consisté aussi d'élément important parmi les recommandations