Il a exhorté les parties à empêcher que la solution ne soit définitivement abandonnée et à ramener l'espoir dans une province en proie à une implacable vague de terreur. Cet appel de la protection de la population est impérieux car, celle-ci continue à subir des affres de tueries. En face des Chefs coutumiers connus de tous les territoires du Kasaï Central, il est possible de trouver une solution facile qui ne peut provenir que d'un dialogue, conclut Ir. John Charles Kabuya.

Reconnaissant qu'un règlement durable exigera des responsables du Kasaï central et de ce groupe armé Kamwina Nsapu des compromis, il a demandé quelle serait alors l'alternative : « la persistance d'une vague meurtrière d'attaques et de meurtres ? L'angoissante préparation d'une terrible tuerie à Kananga ou la perte des fondations morales des sociétés kasaïennes ? »

Face à cette situation, Charles Kabuya a estimé que le plus grand péril résidait dans le fait de sombrer dans la «résignation et le désespoir» et de renoncer à la recherche d'une solution politique à la question kanangaise.

Il a commencé son intervention en notant, avec regret, que l'année 2017 a commencé comme s'est achevée l'année 2016 avec un niveau de violence inacceptable et des discours très partisans au Kasaï Central «des soi-disant faits sur le terrain dans l'espace Grand-Kasaï sont en train de saper la viabilité d'un Etat et la capacité des Congolais à vivre dans la dignité», a affirmé le SG de l'UDA, qui a déploré que la situation humanitaire dans certains territoires de l'espace Grand Kasaï ne soit pas améliorée depuis le début des hostilités.

