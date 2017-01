Congo-Kinshasa: Pas de repos !

Double déception de taille pour les Congolais le week-end passé. Notre équipe nationale, Les Léopards, qui a donné à plus d'un le sourire au pays, après une belle prestation en phase de poule avec, à la clé, deux victoires sur le Maroc et le Togo et un match nul contre la Côte d'Ivoire, est tombée devant le Ghana, en quarts de finales de la CAN Total Gabon 2017.

C'était le dimanche, 29 janvier dernier, jour qui a coïncidé avec le voyage des Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) à Genève, en Suisse, pour un séjour de dix jours. Avant cette date, soit le samedi, 28 janvier, il était prévu la signature de la partie annexe de l'Accord du 31 décembre 2016, portant sur les arrangements particuliers. Là aussi, il n'y a pas eu de fumée blanche, donnant de comprendre que les acteurs politiques congolais ne sont parvenus à un consensus sur des questions liées à la cogestion de la Transition, au-delà des acquis. Les uns et les autres continuant à camper sur leurs positions respectives.

La Majorité présidentielle exigeant du Rassemblement de se conformer au pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat. C'est notamment, présenter cinq noms, pour que celui-ci en désigne un, qui assumera les fonctions de Premier ministre. Ce qui ne rentre pas dans la logique du Rassemblement, qui s'en tient à l'Accord du 31 décembre 2016, qui laisse cette latitude à cette plateforme. Alors, qu'est-ce qui va se passer après ce cuisant échec des acteurs politiques de parvenir au consensus ? Le premier à montrer la voie à suivre, c'est bien le Président de la CENCO, Marcel Utembi, Archevêque de Kisangani. Peu avant que sa délégation ne s'envole pour l'extérieur, il a appelé la classe politique congolaise à ne pas rompre les discussions, mais à les poursuivre. «Nous admettons que les discussions sur les arrangements particuliers n'ont pas abouti à la date butoir», ont déclaré les Evêques, avant de poursuivre que les deux camps doivent continuer à se concerter pour trouver un compromis d'ici une semaine.

Au niveau du Rassemblement, deux sons de cloche ont retenti. Si Jean-Marc Kabund, Secrétaire Général de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) attribue la cause de l'échec à la Majorité présidentielle, parce qu'elle maintient sa position sur la désignation du Premier ministre, Olivier Kamitatu du G7, lui, est d'avis que les discussions doivent se poursuivre. Mais, pour l'instant, a-t-il fait savoir, il faut mettre à profit ce temps, pour rendre compte aux mandants. C'est une sorte de concertation à l'interne. Du côté majorité, Lambert Mende a soutenu la même chose, s'interrogeant toutefois sur la date de la reprise des discussions. Mais, parce que tout devra s'inscrire dans la continuité des discussions, il n'y a donc point de repos pour les deux camps. La question est de savoir comment vont-ils procéder dès lors que les prélats n'ont laissé aucun chronogramme ? Qui prendrait l'initiative de consulter l'autre, dès lors que les deux parties se regardent en chiens de faïences ? C'est justement ici que les acteurs politiques Congolais doivent manifester leur maturité, en orientant leurs actions vers un but ultime, qui est l'organisation des élections à fin décembre 2017, bien qu'un mois s'est esquinté dans les discussions directes.

Voilà pourquoi, le sens de responsabilité et la prise de conscience doivent les caractériser, de façon à ne pas prendre le pays en otage, pour la seule question du Premier ministre. D'où vient que les têtes couronnées de la politique congolaise ne peuvent se donner du repos. Encore qu'il y a d'autres questions sur les ministères de souveraineté qui divisent, voire le rôle de la CENCO après la signature de l'Accord. Il faut donc faire vite, pour qu'au retour des Evêques, l'Accord soit conclu. Ne pas le faire et tenter de s'accrocher aux positions extrémistes ouvriraient la voie à l'intervention étrangère pour imposer une solution. Les récentes pressions exercées sur les gouvernants, la panoplie des sanctions contre certains cadres du régime, celles exercées sur l'opposition politique illustrent combien l'apocalypse ou le chaos, à venir, ne seront pas cautionnés.