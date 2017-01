La décision a été prise par le Tribunal de Commerce de Lubumbashi par ordonnance N°0133/PMK/05/2015. C'est dans une requête en bonne et due forme que M. Mukendi Tshibangu Martin Bénédiction et Mme Badi Mbiya Angèle ont saisi la justice pour exiger réparation de la part de la société KTB SARL chère à Katebe Katoto.

Quid du fond du problème ? Les requérants soutenaient qu'ils ont été des clients de longue date de ladite société mais, malheureusement, ils ont été lésés. Ce que depuis le 24 novembre 2014, ils ont eu à verser à cette entreprise une somme équivalant à 36.500 dollars américains pour l'achat d'un lot de chinchards et poulets. Mais, seulement, ils n'ont jamais eu l'intégralité des produits commandés car ils n'ont retiré que la marchandise de 16.540 USD. Bien que par la suite M. Mukendi Tshibangu et Mme Badi Mbiya reconnaissent avoir récupéré 10.000 dollars américains en liquide, ils réclamaient le reste devant les cours et tribunaux. Après avoir examiné le dossier en profondeur, le tribunal de commerce de Lubumbashi leur a donné raison et a sommé la société KTB SARL de restituer cette somme. Fort est de constater que la partie adverse refuse d'obtempérer à cette décision de la justice. Les deux commerçants ont usé leurs chaussures par des vas-et-vient dans les locaux de cette entreprise, mais rien n'est fait jusqu'à ce jour.

Les faits remontent au onzième mois de l'année 2015. Mukendi Tshibangu Martin bénédiction et Madame BADI MBIYA Angèle, le premier est commerçant et la seconde profession libérale, notaient des irrégularités dans leur dernière affaire avec KTB Sarl. Tout compte fait, des multiples transactions, ils notaient qu'un lot de 177 cartons de chinchards dont la valeur s'élèverait à 9.960 dollars américains et 63 cartons de poulets équivalents à 2356, 02 $ manquaient au compte.

D'où, pour eux, la société KTB leur devait cette marchandise, sinon restituer la somme perçue.

Des vives réclamations ont été faites à cette dernière sans qu'ils aient trouvé gain de cause. C'est là, au comble de l'exaspération, qu'ils ont initié une action en justice afin de demander réparation. Face aux représentants de la loi, Mukendi Tshibangu Martin bénédiction et Madame BADI MBIYA Angèle ont eu à soutenir leur cause en affirmant qu'ils ont exploité les voies de résolutions du problème par des moyens pacifiques sans trouver de solution. "La société KTB n'a jamais exprimé le vœu de remettre la marchandise restante et toutes les promesses faites pour un arrangement à l'amiable n'ont produit aucun acte de bonne foi ", est-il rapporté in extenso dans l'ordonnance portant injonction de restituer.

Enième procès politique ?

La RDC est dans une situation politique particulière où tout ce qui arrive aux politiques est interprétée comme un acte de répression du régime. En est-il le cas avec ce procès ? Non. Cette affaire n'à rien avoir avec la politique. Il s'agit plutôt d'un dossier réel qui date de plusieurs années. Tout ce que les requérants réclament, c'est d'être réhabilité dans leur droit. A en croire l'un d'eux, toutes les promesses faites par l'autre partie n'ont jamais été réalisées. L'hypothèse d'un procès politique est écarté quand on sait qu'à cette époque, le frère du précité, Moïse Katumbi, était encore membre influent de la majorité présidentielle.

Le triomphe de la justice

Dura lex, sed lex, disent les juristes. C'est une rude bataille qu'ont mené Mukendi Tshibangu Martin bénédiction et Madame BADI MBIYA Angèle face à une succursale d'un des hommes les plus riches de la République. KTB Sarl va devoir payer 12.316,02 USD, à défaut fournir les 177 cartons de chinchards ainsi que 63 cartons de poulets. "Nous enjoignons à la société KTB Sarl, inscrite sous le RCCM 0052, Id.Nat.441/484/KAT/2012, sise numéro 1, Rue du marché, commune Kampemba, Ville de Lubumbashi, de restituer ou de délivrer 11 cartons de chinchards et 63 cartons de poulets. Au cas contraire, payer la somme de 12.316,02 UDS à Monsieur Mukendi Tshibangu martin bénédiction et Madame Badi Mbiya Angèle... ", est-il écrit noir sur blanc.