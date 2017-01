Cote d'Ivoire: Management international et financier - Un institut français forme des étudiants ivoiriens

Le dernier carré de la CAN 2017 montre bien la bonne santé du football ouest-africain avec deux… Plus »

L'Iea qui a démarré son campus d'Abidjan en février 2016 et qui a triplé le nombre de ses étudiants à la dernière rentrée d'octobre 2016-2017, donne la possibilité de venir à la prochaine rentrée du 28 février 2017 à toutes celles et tous ceux qui sont encore à la recherche d'une formation hautement diplômante en Management international ou en Management financier. À savoir, les bacheliers pour la 1ère année de Licence ou les Bts (avec ou sans évaluation de stage) ou encore les détenteurs d'une Licence qui voudraient suivre la formation Mastère.

En présence des professeurs, des étudiants et de leurs parents, les récipiendaires ont été honorés par le président du Groupe Iea, M. Cyrille Benoist, accompagné de toute son équipe de Paris, d'Abidjan et le parrain de cette promotion, M. Jean Philippe Bernard, haut-cadre dirigeant d'entreprise français, lui-même diplômé de l'Iea en 1995. C'était sur son campus d'Abidjan, sis à Cocody Angré, 7e tranche.

