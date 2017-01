Cote d'Ivoire: Filière hévéa - Les producteurs créent un collectif pour mieux relever les défis

Pour le futur président et son bureau, les challenges à relever sont nombreux et ils paraissent résister au temps. La chute des prix liée aux fluctuations des cours mondiaux portées par la loi de l'offre et de la demande se dresse devant eux comme un serpent de mer.

Le vent de la sagesse et de l'unité semble souffler sur la filière hévéa. Sept des huit Organisations professionnelles agricoles (Opa) que compte cette filière ont décidé de regarder dans la même direction en privilégiant moins les intérêts liés aux querelles de positionnement des dirigeants des Opa que ceux des producteurs. Voici la principale affirmation qui ressort des propos de Camara Issouf, porte-parole des Associations des producteurs de caoutchouc de Côte d'Ivoire (Ajamhci). Et qui a donné, vendredi, la nouvelle de la prochaine assemblée constitutive du Collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière hévéa de Côte d'Ivoire (Cop-Hévéa). Les travaux sont prévus ce 31 janvier 2017, à la mairie de Cocody.

Les Organisations professionnelles agricoles, notamment la Fenacoophci, l'Opcn, l'Ajamhci, l'Aprheci, l'Aplahci, l'Opheci et l'Aprocanci et leurs dirigeants ont compris, après plusieurs années de guerre de tranchées les opposant entre eux puis aux transformateurs et aux usiniers, qu'il était bon de se ressaisir pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Alors que sa survie se trouve menacée par la chute continue des prix de cette spéculation.

Les initiatives du ministère de l'Agriculture pour ouvrir le dialogue entre les Opa depuis 2013, qui ont ensuite achoppé sur plusieurs incompréhensions du fait de l'ardeur jalousie avec laquelle chacune des coopératives défendait ce qui lui restait encore comme prérogative et dignité, ont été suppléées par un sursaut d'orgueil des coopérateurs. Qui eux-mêmes, faisant leur cette vérité selon laquelle on ne se bat pas au chevet d'une mère malade, ont repris l'initiative depuis 2014 et 2015 pour engager de véritables discussions et négociations. Lesquelles semblent avoir porté des fruits aujourd'hui avec la constitution légale du prochain collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière hévéa de Côte d'Ivoire.

Pour le futur président et son bureau, les challenges à relever sont nombreux et ils paraissent résister au temps. La chute des prix liée aux fluctuations des cours mondiaux portées par la loi de l'offre et de la demande se dresse devant eux comme un serpent de mer. Comme pour le cacao, le café et l'anacarde, le gouvernement ivoirien, conscient des souffrances des producteurs, a décidé d'agir avec diligence et de mettre en place un mécanisme de fixation et de stabilisation des prix aux planteurs locaux. Avec pour but de tenter de juguler les effets des contrecoups du marché international.

Un acte fort apprécié par les acteurs de la filière qui continuent d'espérer d'autres gestes significatifs. Telle la distribution des intrants à l'image de la filière cacao et un encadrement technique des paysans. Sans oublier la construction et le reprofilage des routes, pour évacuer les récoltes des zones de productions vers les centres commerciaux et économiques, souligne Issouf Camara, le président du comité d'organisation de l'assemblée générale constitutive.