Tchad: France - Incompréhension des Tchadiens et Congolais après le gel de leurs avoirs

La France a décidé la semaine dernière de geler les avoirs de trois opposants africains, deux Tchadiens et un Congolais qui résident en France. Ce lundi, au point presse du ministère des Affaires étrangères, le porte-parole a déclaré que cette décision « est liée aux activités de ces individus dans leurs pays respectifs en vue de faciliter la commission d'actes de terrorisme ».

Parmi les trois opposants visés par cette mesure d'immobilisation financière pour six mois, le Tchadien Mahamat Nouri, président des rebelles de l'Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), qui réside depuis cinq ans en France. Il ne comprend pas les raisons de cette mesure : « Je n'ai aucun lien avec quelques groupes terroristes que ce soit. Et je n'ai pas de compte bancaire à gérer en France ni de fonds à transférer pour financer des activités criminelles. C'est faux et ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai ce que les autorités françaises veulent me mettre dans les habits d'un terroriste criminel pour mieux soutenir le régime d'Idriss Déby ».

Deuxième rebelle tchadien visé, Mahamat Mahdi Ali, chef du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT) actuellement actif dans le sud de la Libye. Il a le statut de réfugié politique en France depuis 25 ans : « On a été un peu surpris, on a été même choqués, parce qu'assimiler tout ce qu'on est en train de faire ici à un acte de barbarie, nous confondre avec ceux qui n'hésitent devant rien, c'était trop dur. Mais bon, on sait que c'est une façon d'aider Idriss Deby. Moi je vis modestement. Ce côté de l'acte est plus beaucoup plus symbolique que significatif ».

Quant au troisième homme, Ferdinand Mbaou, c'est un ancien militaire congolais, qui prône la voie armée pour faire partir le président Denis Sassou-Nguesso. Aucun de ces opposants n'est membre d'un groupe figurant sur les listes des organisations terroristes, établies par l'Union européenne ou le Conseil de sécurité des Nations unies.