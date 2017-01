Cote d'Ivoire: Après trois semaines de grève - Les fonctionnaires ont repris le travail

C'est effectif ! Les enseignants ont repris ce 30 janvier le chemin des écoles, après trois semaines de grève. Il est 11h 07 mn, ce lundi, lorsque nous arrivons au collège moderne du Plateau sous une fine pluie.

L'entrée de cet établissement est difficile d'accès et le vigile chargé de la sécurité a de la peine à contenir le flux d'élèves. Nous parvenons après moult péripéties à pénétrer dans l'enceinte de l'établissement. Premier constat, les salles sont bondées d'élèves. Nous demandons à rencontrer la principale de cette école, Mme Okou Okaï Madeleine.

La secrétaire nous annonce, qu'elle est réunion de travail avec ses collaborateurs. Sur notre insistance, elle nous reçoit entre deux conseils. « C'est avec joie que nous nous retrouvons ce matin. Les classes sont bourrées, les professeurs sont à leur poste.

Avant de commencer les cours, comme tous les lundis, nous avons fait le salut au drapeau. Ce matin, nous n'avons enregistré aucune absence au niveau du corps enseignant. Tout se passe bien », indique-t-elle. Un tour dans les classes, nous situe sur la forte présence des élèves.

Mme Kouassi Mélanie, professeur d'espagnol, en plein cours, nous confirme qu'elle est contente de retrouver ses élèves après trois semaines de séparation causée par la grève.

L'élève Dialéga Marie Laure, en classe de 4e, confirme avoir fait depuis le matin, des cours de maths, allemand, français et Art plastique. « Ça fait du bien de reprendre les cours après trois semaines de grève. Jusqu'à trois semaines, pour moi, c'était exagéré. J'avais peur qu'il y ait une année blanche», souligne-t-elle.

A 11h 35 mn, nous sommes au lycée moderne de Treichville. La secrétaire du proviseur nous fait savoir qu'elle est en pleine conversation téléphonique avec sa hiérarchie pour des comptes rendus et qu'il faudrait que notre équipe de reportage patiente.

Ce que nous faisons. Quelques minutes plus tard, nous sommes reçus par le proviseur, Mme Fofana Sarah. « Nous avons repris du service et ça va.

Le samedi dernier, nous avons reçu une délégation de syndicats. Après les échanges entre les responsables de l'éducation et les différents syndicats, les uns et les autres ont compris leur responsabilité. Il faut comprendre que l'éducation nationale est un domaine très sensible. A cause des enfants, il faut qu'on reprenne le travail.

Tout est calme ici. Nous avons demandé, après le salut au drapeau, aux enfants de se mettre au travail », nous explique la première responsable du lycée. Encadreuse dans ce lycée, Kouadio Sandrine, sensibilise les élèves en classe de Terminale. Surtout qu'ils ont un examen blanc à préparer.

L'élève Bamogo Mohamed, en classe de 1ere D, regrette d'être resté trois semaines à la maison. Et affirme même avoir peur que les professeurs leur mettent la pression lors des cours, après ces jours de repos forcé. Il est 12 h04 mn, lorsque nous mettons le cap sur le collège moderne de l'Autoroute, toujours dans la commune de Treichville.

La principale, Mme Effoly N'guessan dit avoir déjà félicité les élèves et les professeurs pour l'effectivité de cette reprise.

Avant de préciser que son établissement fait la double vacation et que d'autres élèves reprendront dans l'après-midi. A l'instar de ces établissements visités, ceux se trouvant dans les autres communes d'Abidjan ont également affiché complet.

Tout est bien qui finit bien car trois semaines durant, les élèves sont restés à la maison du fait de la grève de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public.

Au niveau du secteur de la santé, le strict minimum a fait place au travail en bonne et due forme. Un tour au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville, nous rassure de l'effectivité de cette reprise. Il est 12h 24 mn.

Nous sommes aux urgences chirurgicales. Nous rencontrons un médecin qui, sous le couvert de l'anonymat, nous informe qu'il n'y a jamais eu d'arrêt de travail au Chu de Treichville.

« C'était le service minimum », nous rappelle-t-il. Une visite dans les salles d'hospitalisation atteste de la présence de nombreux médecins.

Qui sont au chevet des malades. Konan Yao, parent d'un malade atteint de prostate raconte. « Depuis le mercredi passé, mon frère est admis dans cet hôpital. Tout se passe bien.

Nous avons, ce matin reçu les résultats de la radiographie que nous avons faite. Nous attendons un docteur pour l'interpréter et je crois qu'il va bientôt arriver », s'est-il réjoui. Un tour à la maternité nous confirme la reprise du travail. Une dame, répondant aux initiales de S.Y., salue cette journée.

Que ce soit au niveau de la cité administrative ou au niveau des régies financières (Impôts, Douanes et Trésor), on enregistrait l'affluence des grands jours et les « goulots d'étranglement » constatés dans le traitement de certains dossiers se font désormais avec beaucoup plus de célérité. En tout cas, le redémarrage effectif du travail dans la Fonction publique apportera beaucoup à la Côte d'Ivoire.