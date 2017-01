Cote d'Ivoire: Plan et développement - Nialé Kaba dévoile ses priorités

Célérité et efficacité dans la mise en œuvre du PND 2016-2020. Telles sont les instructions, pour l'année 2017, du ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, à ses collaborateurs. Elle les a exprimées récemment, à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux des agents du ministère du Plan et du Développement.

Pour Nialé Kaba, il est essentiel que la mise en œuvre du Programme National de Développement (PND) se fasse rapidement, dans une grande coordination des différents ministères afin d'atteindre les objectifs explicites et implicites du programme présidentiel.

A cela s'ajoute la vulgarisation des résultats de l'étude nationale prospective, l'élaboration des politiques sectorielles et de plans de développement locaux, la redynamisation du dialogue avec les partenaires, la mise en place d'un observatoire de la population, le démarrage des travaux de construction du siège de l'INS et des locaux des directions régionales, ainsi que du siège de l'Office national de la population, etc.

« Il est évident que les vastes chantiers de l'année 2017 nécessitent l'engagement, l'abnégation et l'efficacité ainsi qu'une approche innovante, un esprit inclusif et cohésif dans une Côte d'Ivoire en paix et en sécurité », a-t-elle relevé.

C'est pourquoi, Nialé Kaba s'est engagée à poursuivre l'amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs afin de leur permettre de répondre aux attentes d'une administration de la planification et du développement plus moderne et efficiente.

Koffi Yao, directeur de cabinet et porte-parole du personnel, a salué le leadership de la ministre qui a permis, dit-il, de réaliser d'importants résultats au niveau de la planification, de la programmation et du suivi de la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et culturelles du Gouvernement, et cela, en une année de ministère.

Toutefois, regrette-t-il, des difficultés ont été rencontrées au niveau technique, matériel et financier. « Nous nous engageons à œuvrer ardemment, collectivement et en synergie, avec abnégation et efficacité, pour l'accélération de la mise en œuvre du PND 2016-2020 », a-t-il promis.