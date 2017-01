Cameroun: Train de vie de l'Etat - Ces dépenses à surveiller

Le dernier carré de la CAN 2017 montre bien la bonne santé du football ouest-africain avec deux… Plus »

Il avait instruit l'équipe ministérielle de bloquer les dépenses des biens et des services et de réduire drastiquement les frais de mission, les achats de véhicules et de carburant. Les ressources dégagées ici, devraient permettre de disposer de moyens nécessaires pour la réalisation des grands projets et l'amélioration des conditions de vie des populations. A-t-il été entendu ? Certainement pas. Ce qui explique que, outre le sujet lié à l'actualisation de la mercuriale, la question du train de vie de l'Etat est revenue sur le devant de la scène au cours du Conseil de cabinet que le Premier ministre a présidé jeudi dernier.

Missions à l'étranger, achat de véhicules et de carburant, application de la mercuriale sont autant de points qui demandent plus de rigueur.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.