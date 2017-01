Cameroun: Lions indomptables - La concurrence est saine

Depuis le début de la compétition, Hugo Broos fait tourner son effectif.

En défense En défense, Mabouka Massoussi a disputé au poste de latéral droit le match contre le Burkina Faso. Depuis, il a été remplacé au second match par un Fai, généreux dans l'effort. A gauche, Oyongo Bitolo rassure. La charnière centrale animée par Teikeu et Ngadeu a été remaniée lors de la confrontation contre le Gabon. Nkoulou prenant la place de Ngadeu qui avait glissé au milieu de terrain. Il avait d'ailleurs joué dans l'entrejeu pendant 35 mn lors du match Cameroun-Guinée-Bissau, après l'entrée en jeu de Nkoulou en lieu et place de Mandjeck. Ngadeu avait terminé la partie comme milieu défensif. Visiblement, ce glissement n'a pas répondu aux attentes du coach qui a repositionné le sociétaire de Slavia Prague (République tchèque) dans l'axe, son poste de prédilection, de la défense contre le Gabon et le Sénégal. Le Cameroun a déjà encaissé deux buts. L'assise défensive est relativement solide grâce aux exploits individuels de Fabrice Ondoa. Les autres défenseurs, Mohammed Djetei et Jonathan Ngwem sont restés jusque-là inutilisés.

Au milieu de terrain Dans ce secteur de jeu, Siani, Moukandjo, Bassogog ont les suffrages du sélectionneur. Mandjeck qui a débuté la CAN comme titulaire, était suspendu face au Gabon. Mais face au Sénégal, Arnaud Djoum a été préféré au joueur du FC Metz. Entré en cours de jeu contre le Sénégal, Mandjeck a retrouvé ce secteur de jeu aux côtés de Benjamin Moukandjo. Salli, peu utilisé contre le Burkina, a eu un temps de jeu plus consistant contre le Gabon. Sans influence sur le jeu. Siani, imposant dans la récupération et la relance, s'impose donc comme la rampe de lancement des Lions indomptables, aux côtés du leader technique qu'est Moukandjo.

Dans ce secteur, Franck Boya, un des joueurs évoluant au pays, n'a pas encore foulé les pelouses. En attaque Clinton Njié a démarré les deux premiers matches comme titulaire. Le joueur de l'OM en petite forme, n'apparaît plus dans les plans depuis la confrontation face au Gabon. Le jeu des Lions bascule à gauche depuis le début du tournoi. Un côté où rayonne Bassogog, aux côtés de Ndip També, titulaire depuis le derby Gabon-Cameroun. Depuis qu'il a remplacé Aboubakar contre la Guinée-Bissau, Ndip També devient un pion important dans le système de Hugo Broos. Toko Ekambi ne fait pas une bonne CAN jusque-là. Remplaçant, il a été titularisé contre le Sénégal mais est resté discret.

Sur le plan défensif, Ndip També, plus frais, fait un travail important dans le pressing. Il est précieux sur les coups de pied défensifs. Jacques Zoua, doté d'un volume de jeu important, reste inefficace. Hormis Moukandjo, joueur à vocation offensive, aucun autre attaquant n'a fait trembler les filets. Tous les attaquants ont déjà été essayés. L'équilibre de l'équipe reste donc précaire.