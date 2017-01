Cameroun: OHADA Business School - Une solution pérenne

un atelier d'imprégnation des affaires judiciaires et extrajudiciare d'expression anglaise s'ouvre ce jeudi à Douala, en prélude au lancement des activités de l'institution en mars prochain.

L'idée de la mise en place de l'Ohada Business school coule de source. De nombreux observateurs se souviennent que parmi les principales doléances formulées par les avocats anglophones du Cameroun à l'endroit de l'Etat du Cameroun, figurait la nécessité de faire traduire en langue anglaise, les Actes uniformes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) dont le Cameroun est membre signataire depuis le 20 octobre 1995. En réponse à cette revendication, le secrétariat permanent de l'OHADA a parachevé et publié le 24 novembre 2016 la version anglaise actualisée des actes uniformes de l'OHADA.

Le 28 novembre dernier, le secrétaire permanent de cette institution, Dorothé Cossi Sossa, a présenté le résultat final consigné dans l'édition spéciale du Journal officiel de l'OHADA au secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh. Le 18 janvier dernier, le ministre d'Etat, ministre de la Justice garde des Sceaux, Laurent Esso, a remis des exemplaires de la version anglaise des Actes uniformes de l'OHADA au bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Ngnie Kamga. A cette occasion le bâtonnier a souligné : « Les Actes m'ont été transmis officiellement il y a un mois et demi. Seulement, ils étaient dans un format qui ne permettait pas un usage facile. La chancellerie a décidé de faire autant d'Actes uniformes: ce qui permet à chaque avocat de n'emmener en justice que l'Acte uniforme dont il aurait besoin. »

Avant , la transmission de la version anglaise des Actes uniformes de l'OHADA au bâtonnier Ngnie Kamga, le Premier ministre, chef du gouvernement a signé un arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'un Comité ad hoc chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations relatives au fonctionnement de la Justice soulevées par les avocats anglophones du Cameroun . Il est clair que l'atelier qui s'ouvre jeudi à Douala et partant le lancement des activités de l'Ohada Business School contribuent à la recherche des solutions pérennes aux préoccupations soulevées par les avocats anglophones.

La présidente du Conseil d'administration de cette école , le Pr Justine Diffo Tchunkam, explique : « Les magistrats anglophones sont ouverts .Ils ont agréé . Ils viendront à l'école parce que le ministre de la Justice, garde des Sceaux et le ministre des Finances qui assurent conjointement la tutelle de l'OHADA au Cameroun, prennent en charge les coûts de la formation». Les praticiens du droit anglophone ne débourseront pas de frais pour être formés .Les frais de leur formation étant pris en charge par l'Etat. Ce sont plutôt les représentants des entreprises qui paieront pour être formés. Cette formation s'intègre dans le cadre des solutions concoctées par l'Observatoire africain de la pratique des affaires, en tant qu'instance de suivi-évaluation et de veille de l'effectivité du droit de l'OHADA dans les 17 Etats-parties de cette institution .

En collaboration avec le Cameroon Busisness Forum. Mais aussi avec l'appui institutionnel des ministères de la Justice, des Finances, du Commerce, des Petites et Moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat, ainsi que celui de l'Agriculture et du Développement rural. L'une de ces solutions est le « Programme d'appui à l'appropriation du droit OHADA par les acteurs judiciaires et extrajudiciaires d'expression anglaise au Cameroun». Dans le but de faciliter l'enracinement des textes traduits dans la pratique quotidienne des acteurs cibles des régions concernées et accompagner le meilleur accès de même que le fonctionnement optimal de la justice, vecteurs d'efficacité et de compétitivité du climat des affaires