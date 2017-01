Afrique: CAN 2017 - Jordan Ayew s'attend à match compliqué face au Cameroun

Le Ghana a confirmé son statut en rejoignant le dernier carré de la CAN 2017. Le Ghana des frères Ayew s'est qualifié pour la sixième fois d'affilée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, grâce à sa victoire contre la RD du Congo (2-1) dimanche à Oyem, dans le nord du Gabon.

Dominés par la Côte d'Ivoire en finale de l'édition 2015 au bout d'une cruelle séance de tirs au but, les Ghanéens sont en mission au Gabon. Toujours aussi solides physiquement, les Black Stars n'ont fait que monter en puissance, jusqu'à ce quart de finale rondement mené face à la RDC. Buteurs décisifs, les frères Ayew ont une nouvelle fois prouvé que leur pays pouvait compter sur eux.

« On a gagné, il faut féliciter les gars. Ils ont fait de bonnes choses, défensivement surtout. J'étais devant, j'ai eu une occasion et j'ai essayé d'être le plus efficace possible. Aujourd'hui cela m'a réussi. On est ensemble depuis des années, on a la confiance de l'encadrement donc tout se passe naturellement sur le terrain », a réagi Jordan Ayew, premier buteur, avant de dire un mot sur les Lions Indomptables, futurs adversaires des Black Stars en demi-finales de la CAN 2017. « Il reste encore deux matchs, un match surtout. Cela va être une rencontre très compliquée mais on va tout faire pour se qualifier. Si le Cameroun est arrivé là, c'est qu'ils ont de la qualité. Ils ont des joueurs pas trop connus mais ils ont un collectif fantastique et ça va être un match très compliqué. »

Jordan Ayew et ses coéquipiers affrontent les Lions Indomptables ce jeudi pour une place en finale de la CAN 2017.