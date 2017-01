Afrique: CAN 2017 - Demi-finales, l'Afrique de l'ouest en position

Les quarts de finale de la CAN 2017 se sont disputés le week end dernier. Lors de ces quarts de finale, deux pays de l'Afrique de l'ouest se sont qualifiés pour le dernier carré. Le Ghana et le Burkina-Faso qui ont obtenu leur billet pour les demi- finales en battant respectivement la RD Congo et la Tunisie portent l'espoir de l'Afrique de l'ouest. Une performance qui montre la bonne santé du football en Afrique de l'ouest.

Le Ghana se qualifie donc pour la 6è fois consécutive à une demi-finale de la coupe d'Afrique des nations de football.

Les black Stars dans leur conquête du titre de la CAN 2017 devront faire face aux Lions Indomptable du Cameroun. Le Cameroun qui a fait sortir, le Sénégal l'un des favoris de la compétition après les tirs au but aura des arguments à faire valoir face aux protégés d'Avram Grant.

Le Burkina-Faso de son côté revient après la désillusion de 2015. Les Etalons ont été éliminés en phase de groupe lors de la dernière édition en Guinée-équatoriale. En dominant la Tunisie en quart, le Burkina se permet de rêver au titre continental. Le capitaine Charles Kaboré et ses coéquipiers nourrissent de grosses ambitions. Mais il faudra passer l'obstacle égyptien. Les Etalons affronteront les Pharaons en demi-finale de la CAN 2017. Un adversaire très solide défensivement. L'Equipe égyptienne est la seule à ne pas avoir encaissé de but depuis le début de la compétition. L'attaque burkinabè est donc prévenue.

Cette édition verra encore une finale cent pour cent Afrique de l'Ouest en cas de qualification du Ghana et du Burkina-Faso pour la finale. En rappel deux pays de l'Afrique de l'ouest était en finale en 2015, le Ghana et la Côte d'ivoire, finale remportée par les Eléphants aux tirs au but.