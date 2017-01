Cameroun: Approvisionnement en énergie - 166 localités à électrifier au solaire

Le Ghana a confirmé son statut en rejoignant le dernier carré de la CAN 2017. Le Ghana des frères… Plus »

Concernant le secteur de l'eau, un accent sera mis sur l'aménagement de la production d'eau de Yaoundé et ses environs, le projet de construction de 150 systèmes d'alimentation en eau potable dans 150 centres et bourgades rurales. L'agenda 2017 au Minee sera aussi ponctué par des activités dans le domaine des produits pétroliers.

Tous mobilisés pour une amélioration de l'approvisionnement en eau et en énergie. Tel est le mot d'ordre au ministère de l'Eau et de l'Energie (Minee), pour l'année qui commence. S'adressant à ses collaborateurs vendredi dernier à Yaoundé à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux, le ministre Basile Atangana Kouna a lancé un appel à une forte mobilisation pour la poursuite et la finalisation des infrastructures hydro-électriques.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.