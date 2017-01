Congo-Kinshasa: Mines - Echange sur le projet révisé du cadre et structure organiques du secrétariat général

Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'Est de la RDC, avec la présence supposée ou non de… Plus »

Quant aux objectifs poursuivis, ils consistent à recueillir les avis et considérations des parties prenantes au processus de l'élaboration dudit projet révisé en vue de le consolider et le valider ; apporter les révisions éventuelles audit projet et ce, en conséquence des recommandations qui seront issues de cet atelier ; produire un projet révisé avec les parties prenantes.

Dans la perspective de la réalisation des travaux de restructuration de l'administration du secrétariat général, le ministre des Mines a, le 1er mars 2016, mis en place une commission mixte Mines-Fonction Publique. Et c'est sur le draft du projet de révision du cadre et structure organique consolidé du Secrétariat général qu'échangent la société civile, les sociétés minières, le CRGM ainsi que les régies financières réunis en atelier, du 30 au 31 Janvier 2017 à Roméo Golf dans la commune de la Gombe.

A cet effet, il a rappelé que le diagnostic opérationnel mené dans le secteur des mines par le bureau d'études PowerWater-House Coopers a stigmatisé l'incapacité de son administration à servir d'instrument ou de pivot essentiel de mise en œuvre efficace et efficiente des missions de l'Etat. Cette étude a recommandé notamment la restructuration de cette administration pour la placer sur le standard international en vue de lui permettre d'assumer pleinement son rôle d'appui au ministère des Mines dans l'accomplissement de ses prérogatives légales et règlementaires.

