Congo-Kinshasa: La RDC écartée, Ibenge fixe son regard sur le Mondial 2018

Les Léopards écartés de la CAN 2017, l'attention est à présent focalisée sur les éliminatoires du Mondial 2018. Jean-Florent Ibenge a accepté avec sportivité la défaite de son équipe contre le Ghana en quarts de finale (1-2).

Après la débâcle des Léopards de la RDC en quarts de finale de la 31ème Coupe d'Afrique des nations, le sélectionneur principal, Jean-Florent Ibenge, a accepté avec sportivité de son équipe contre le Ghana (1-2). Il a déjà oublié la CAN et se concentre à présent aux éliminatoires de la Coupe du monde « Russie 2018 ».

Il a rassuré à tous les Congolais que la RDC continue à monter en puissance tant sur le plan continental que mondial. Partis au Gabon avec l'objectif de faire mieux que la CAN 2015 - Guinée Equatoriale, les Léopards quittent la compétition avec beaucoup d'arguments. Ils ont terminé premiers d'un groupe très compliqué qui comptait en son sein deux équipes de taille. La Côte d'Ivoire (tenant du titre) et le Maroc.

Dans sa réaction d'après-match au micro de Cafonline, le coach Ibenge s'explique en ces termes : « C'est difficile mais cela reste le football, il faut savoir assumer. On ne peut pas toujours gagner. On a mis tous les ingrédients pour pouvoir le faire. On savait qu'il fallait jouer contre cette équipe du Ghana, qu'il ne fallait pas attendre. Malheureusement, il fallait mettre encore un peu plus de rythme en première période. Même comme cela, on s'est créé beaucoup d'opportunités. On n'a pas su concrétiser dans la surface de vérité, là où on a été réaliste ces derniers temps. En seconde période, j'ai alarmé tout le monde. Cette équipe allait nous endormir. On s'est fait avoir sur le premier but. Ce n'est pas une action magnifiquement construite des Ghanéens mais une perte de balle de notre côté. On a réussi à revenir au score mais on n'a pas su repartir de l'avant ».

La CAN 2017 passée pour les Léopards, place à présent à l'autre objectif majeur, la Coupe du Monde 2018. Florent Ibenge compte à tout prix la jouer.

« Il ne faut pas tout jeter aux orties et puis corriger. Je crois qu'on avance beaucoup plus vite quand il y a une défaite que quand il y a une victoire. On n'oublie pas qu'on est un peu en avance. La CAN-2015, c'était un miracle, on ne devait pas y être. L'objectif, c'était d'être dans cette CAN, on a pris goût pour pouvoir aller au bout. On n'y est pas allé mais maintenant il ne faut pas oublier l'autre objectif : le Mondial-2018. Il faut absolument qu'on y aille ».