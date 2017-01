Congo-Kinshasa: Blocage au Centre interdiocésain - La population irritée

Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'Est de la RDC, avec la présence supposée ou non de… Plus »

Au Centre interdiocésain, c'est donc le blocage. En voyage pastoral en Europe, les évêques ont donné une semaine aux délégués de différentes parties pour aplanir leurs divergences. A leur retour à Kinshasa, les membres de la Cenco nourrissent l'espoir de retrouver la Majorité présidentielle et le Rassemblement assagis et capables de se mettre d'accord sur les options fondamentales du prochain gouvernement. En début de cette semaine, les deux parties devraient se rencontrer, loin du Centre interdiocésain, dans une bipartite pour tenter de lever le verrou. Mais, en dernière minute, il nous revient que la rencontre n'a pas eu lieu. En revanche, les deux parties protagonistes projetteraient de se retrouver probablement mercredi ou jeudi prochain.

Après s'être mis d'accord sur la composition de la plénière et du bureau du Conseil national de suivi de l'accord (CNSA), structure de transition placée sous la coordination d'Etienne Tshisekedi, président du Comité des sages du Rassemblement, des délégués sont loin de trouver un compromis non seulement sur le mode de désignation du Premier ministre mais aussi sur la répartition des portefeuilles. Le 28 janvier 2016, dernier jour des discussions sur l'arrangement particulier avant la suspension des travaux par la Cenco, un semblant de compromis s'est dessiné dans la répartition des responsabilités au sein du prochain gouvernement.

Il faut reconnaître que la participation de la RDC à la Coupe d'Afrique des nations qui se joue au Gabon avait quelque peu détourné l'attention des Congolais sur ce qui se passait au Centre interdiocésain. Avec l'élimination de l'équipe nationale de football de ce tournoi, la population n'a d'yeux que sur les travaux du Centre interdiocésain. Or, depuis le 8 décembre 2016, date de lancement de ces échanges directs, les parties tardent à accorder leurs violons. Malgré l'accord politique signé in extremis la nuit de la Saint Sylvestre, soit le 31 décembre 2016, l'arrangement particulier censé concrétiser la mise en application de cet accord marque le pas.

Dans l'opinion publique, c'est la lassitude qui s'installe. En allant de report en report, comme c'est le cas depuis l'ouverture des discussions sur l'arrangement particulier à cet accord, la population est lassée d'attendre. Elle en est arrivée même s'irriter. A Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC, des tensions latentes sont déjà perceptibles. On est en face d'un volcan endormi qui peut entrer en éruption à tout moment. Est-ce que les délégués du Centre interdiocésain sont conscients ? C'est ce qu'il faut espérer

Lancées le 8 décembre 2016, les pourparlers directs du Centre interdiocésain qui mettent autour d'une table signataires et non-signataires de l'accord du 18 octobre 2016 ont pris plus de temps que prévu. Si les échanges parrainés par la Cenco ont eu l'avantage de désamorcer la bombe de la journée fatidique du 19 décembre 2016 coïncidant à la fin du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila, au siège de la Cenco, les évêques peinent à concilier Majorité présidentielle et Rassemblement autour de l'arrangement particulier à l'Accord du 31 décembre 2016.

On pensait que l'Accord politique du 31 décembre ouvrirait de beaux horizons dans la voie de la décrispation du climat politique. Que nenni ! Dans la population, des signes de nervosité apparaissent déjà. On est en face d'un volcan endormi qui peut entrer en ébullition à tout moment. Les délégués du Centre interdiocésain feraient mieux de se ressaisir avant un éventuel cataclysme.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.