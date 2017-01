Afrique: Matériaux de construction - Bientôt des unités industrielles en Côte d'Ivoire

Les industriels tunisiens avec lesquels le président Sangaré Siriki a noué des partenariats sont, entre autres, M. Abdel Chaari, Pdg du Groupe Siceram, Mohamed Bedi Ben Ayed, Pdg du Groupe Inter Métal et Moureddine Hachicha, Pdg du Groupe Soroubat.

Pour l'innovation dans la construction, le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (Cnpc-Ci), Siriki Sangaré veut s'inspirer du modèle tunisien. C'est pourquoi, il a effectué une mission à Sfax, capitale industrielle de la Tunisie du 27 au 28 janvier 2017.

Lors de cette mission, Siriki Sangaré, également président directeur général d'Opes Holding, a rencontré des partenaires industriels tunisiens de renom pour la production de matériaux de construction en Côte d'Ivoire.

« Les partenaires industriels tunisiens ont donné leur accord pour des études de faisabilité au président de la Cnpc-Ci, qui sont en cours. Ce qui devrait permettre à terme de créer des unités industrielles de fabrication et de distribution de matériaux de construction dans le secteur du Btp en Côte d'Ivoire. Et ce, pour résorber le déficit en la matière mais également garantir une réduction des coûts aux promoteurs, constructeurs immobiliers, acteurs de la chaîne du logement pour se procurer des matériaux du Btp à des prix abordables », a expliqué la Cnpc-Ci. Car, outre le financement des programmes immobiliers, l'accès aux matériaux de construction est aussi un problème difficile à résoudre en Côte d'Ivoire. Ces productions futures de matériaux de construction variés et de diverses qualités permettront un transfert de technologie, la création d'emplois en Côte d'Ivoire, etc., ajoute-t-elle.

Les industriels tunisiens avec lesquels le président Sangaré Siriki a noué des partenariats sont, entre autres, M. Abdel Chaari, Pdg du Groupe Siceram, Mohamed Bedi Ben Ayed, Pdg du Groupe Inter Metal et Moureddine Hachicha, Pdg du Groupe Soroubat.

Selon la chambre, les matériaux de construction utilisés dans les secteurs de la construction ont une gamme relativement vaste. Elle inclut principalement le bois, le verre, l'acier, l'aluminium, les matières plastiques (isolant notamment) et les matériaux issus de la transformation de produits de carrière, qui peuvent être plus ou moins élaborés. On trouve ainsi les dérivés de l'argile, les briques, les tuiles, les carrelages, la cimenterie, les logements préfabriqués, les éléments sanitaires, etc.