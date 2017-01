Cote d'Ivoire: Préinscription - Le ministère accorde un délai supplémentaire aux bacheliers retardataires

Le ministère qui s'est doté d'une direction générale de la qualité et des normes accorde une attention particulière à la maîtrise des effectifs. C'est une exigence pour une meilleure gestion des structures d'enseignement et l'amélioration de la qualité de la formation.

Cette décision est un véritable soulagement pour de nombreux parents de bacheliers. Elle participe également à apaiser le climat social. Par ailleurs, la ministre, dans un deuxième communiqué, porte à la connaissance des étudiants des universités publiques et grandes écoles privées que les inscriptions et réinscriptions en cours prennent fin le mardi 28 février 2017.

En effet, sensible aux nombreuses sollicitations de familles inquiètes pour l'avenir de leurs enfants, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Bakayoko-Ly Ramata, a décidé de leur accorder un délai supplémentaire.

Dès demain et ce jusqu'au 8 février, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique va rouvrir sa plate-forme. Les bacheliers ont encore huit jours pour remplir les formalités. Des bacheliers de l'année 2016, pour une raison ou une autre, n'ont pu se préinscrire en vue de leur affectation dans les universités et grandes écoles.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.