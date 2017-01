Cameroun: All Star Game NBA - Embiid attendra

Le Camerounais n'a pas été retenu pour le grand show

En NBA, c'est : "The place to be"pour les stars du basket-ball. Le All Star Game, le match des étoiles, rendez-vous des meilleurs, se tiendra le 19 février prochain à la Nouvelle Orléans (Etats-Unis). Et cette année, malgré sa troisième place lors du vote des supporters pour le 5 majeur du All Star Game, le Camerounais Joël Embiid (22 ans ; 2,13 m), n'a pas convaincu les entraîneurs de chacune des équipes (30) des deux Conférences (Est et Ouest) de la plus grande Ligue de basketball au monde. Le pivot des Philadelphia Sixers ne fera donc pas partie des remplaçants de la rencontre puisque seuls les coaches pouvaient le sauver.

C'est la controverse dans les milieux du basketball puisque l'intérieur est auteur d'une belle saison avec son club. Un choix que le fils de Kossengwe, son club de départ, prend sportivement. « Je pensais mériter ma place. Non pas que je sois attentif à mes statistiques mais elles servent de preuve. Je pense que ma limitation de minutes a joué, ce que je ne comprends pas. Si on tourne à de telles moyennes en 24 ou 25 minutes, ça devrait suffire. Je suis déçu mais également heureux pour ceux qui ont été sélectionnés », explique-t-il sur « basketusa ».

Ses statistiques affichent en effet 19,8 points par match ; 7,8 rebonds ; 2,5 contres et 2,1 passes. Au Cameroun, la décision des entraîneurs américains ne surprend pas vraiment François Enyegue, coach local. « Connaissant les Américains, Joël Embiid ne pouvait pas faire partie de leurs choix parce qu'il n'a pas signé la nationalité américaine.

Donc être le premier étranger et premier africain alors qu'on dispute pour la première fois, la NBA, c'était assez complexe. Les coaches là-bas sont assez fermés en ce qui concerne leurs choix même si tu es très bon. Je suis tout de même convaincu qu'il fera un minimum de dix All Star Game avant la fin de sa carrière », propos empruntés à François Enyegue. Mais le Camerounais a gagné une place excitante dans le Rising Star Challenge. C'est le match avant celui des étoiles prévu le 17 février dans la même ville. C'est la rencontre des pépites de demain.

A la Team International, Joël Embiid pointe au premier rang. Il fait donc partie des 20 joueurs à savoir dix pour la Team Internationale et autant pour la Team US. Ce sont les assistants coaches des 30 franchises qui ont sélectionné les effectifs. Cette année, l'OVNI du basketball camerounais compte donner le trophée à la Team Internationale pour ajouter à celui remporté en 2015.