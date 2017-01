Cameroun: 4e Région militaire interarmées - Le général Valère Nka en poste

Le Ghana a confirmé son statut en rejoignant le dernier carré de la CAN 2017. Le Ghana des frères… Plus »

Il était accompagné du général de brigade, directeur central de la Coordination à la gendarmerie nationale, Elokobi Daniel Ndjock. « Vous êtes une équipe. Une équipe doit être solidaire et engagée. Notre engagement ne doit pas faiblir parce que nous avons choisi de servir la Nation », a rappelé le général de division Baba Soulé aux responsables militaires intérimaires installés. Midjiyawa Bakari, le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord a saisi cette opportunité pour rassurer les nouveaux promus du soutien des pouvoirs publics, des populations et des comités de vigilance dans la guerre engagée contre Boko Haram.

