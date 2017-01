Cameroun: Train de vie de l'Etat - Ces dépenses à surveiller

Missions à l'étranger, achat de véhicules et de carburant, application de la mercuriale sont autant de points qui demandent plus de rigueur.

Jeudi 26 janvier 2017. Dans le communiqué sanctionnant le Conseil de cabinet du mois de janvier qu'il présidait dans ses Services, le premier de l'année en cours, le Premier ministre, chef du gouvernement Philemon Yang a prescrit au gouvernement une actualisation de la mercuriale en cours dans le processus d'acquisition des biens et services pour le compte des administrations publiques. De cette décision qui intervient après la communication du ministre des Finances sur la situation économique sous-régionale, l'on comprend l'instruction de Philemon Yang.

Face aux difficultés que connaissent nos pays en ce moment, dont le Cameroun, il est inacceptable de continuer à imaginer l'Etat dépenser les sommes importantes qui sont déployées par le Trésor public pour son fonctionnement. A titre d'illustration, comment comprendre qu'un stylo à bille acheté dans une « échoppe » de Yaoundé à 80 F, voire moins, est revendu à l'Etat à 250 F. Le fournisseur réalise un bénéfice de 170 F. Soit plus de 200%. Des marges bénéficiaires validées par l'administration publique. Les exemples de ce type pourraient être multipliés à suffisance pour indiquer les postes à travers lesquels l'Etat perd énormément d'argent. L'Etat camerounais dépense une bonne partie de ses ressources dans son fonctionnement.

Pour s'en convaincre, il suffit de se présenter aux différentes sorties de la ville de Yaoundé en fin de semaine pour observer le va-et-vient des véhicules administratifs qui sont utilisés pour les week-ends des responsables à qui ils sont affectés. Ceci malgré les multiples rappels à l'ordre du président de la République, dont l'une des sorties les plus poignantes a été faite au gouvernement lors du Conseil des ministres tenu au palais de l'Unité le 9 décembre 2014. Paul Biya avait alors pointé du doigt un ensemble de dépenses dont la nécessité n'est pas avérée.

Il avait instruit l'équipe ministérielle de bloquer les dépenses des biens et des services et de réduire drastiquement les frais de mission, les achats de véhicules et de carburant. Les ressources dégagées ici, devraient permettre de disposer de moyens nécessaires pour la réalisation des grands projets et l'amélioration des conditions de vie des populations. A-t-il été entendu ? Certainement pas. Ce qui explique que, outre le sujet lié à l'actualisation de la mercuriale, la question du train de vie de l'Etat est revenue sur le devant de la scène au cours du Conseil de cabinet que le Premier ministre a présidé jeudi dernier. Et ce, alors que le Cameroun, comme la plupart des autres Etats de la sous-région, fait face à une grave diminution de ses ressources en raison de la chute des cours des matières premières. Le pays étant par ailleurs appelé à dépenser des ressources importantes dans le cadre de la lutte contre l'insécurité.

La parole aux acteurs

Alice Nouboue: "Purchasing Should Be Done Globally"

Regional Controller of Finance for the South West.

"Purchasing should be globally done especially for smaller services that received little amount of credits. With their little credits for smaller services, most of it is spent on taxes, stamps, administrative procedures and nothing is left at the end of the day. So global purchasing should be done and share to small services. The second point is sensitisation through specialised domain like engineers who are involved in telecommunication, road construction, buildings etc. When the government has specialists they should be sensitised to know that if they sign anything or approve any work, it should be well done."

HRH Joseph Bang: « La rationalisation de la dépense s'impose »

North West Regional Delegate of Public Contracts.

"I want to be practical. If the State allocates some money to carry out a project say FCFA 100 million and at the end of the day we succeed to award the contract at FCFA 95 million because of competition in the tenders bid, the State has gained FCFA 5 million. However, to maintain performance, we are supposed to go to the field to ensure that the technical specificities are respected. Controllers are supposed to be permanently in the field to ensure that technical specifications of the contract awarded are respected."

Bertin Tadjieufouet Youwo: « La rationalisation de la dépense s'impose »

Délégué régional du MINMAP du Sud.

« A mon avis, la réduction du train de vie de l'Etat ici s'analyse davantage comme la rationalisation de la dépense, c'est-à-dire son efficacité parce que nous, au niveau des Marchés publics, il ne nous revient pas d'inscrire une dépense, mais au maître d'ouvrage. Néanmoins nous l'aidons dans la mise en œuvre de cette dépense à travers, d'une part la passation de marché et d'autre part le contrôle de son exécution. Il s'agit en ce qui concerne la passation des marchés, d'aider le maître d'ouvrage à sélectionner dans une perspective d'optimisation l'entreprise qui offre les meilleures garanties pour exécuter les prestations au moindre coût ».