Cameroun: Train de vie de l'Etat - Il faut faire des économies

La conjoncture économique actuelle impose plus que jamais une gestion efficiente des précieuses ressources financières disponibles.

Le 31 décembre 2014, dans son message de fin d'année à la Nation, le président de la République, Paul Biya, rappelait que l'administration publique gagnerait à réduire son train de vie. Plus tôt, le 9 décembre de la même année, dans sa communication spéciale pendant le Conseil ministériel, il invitait le gouvernement à rationaliser les dépenses et à améliorer leur qualité dans un contexte international marqué par la rareté des ressources financières. Cette prescription était consécutive à une observation faite par le chef de l'Etat lui-même.

A ce sujet, il déclarait qu'« il m'a malheureusement été donné de constater que la qualité de la dépense publique n'a cessé de se détériorer, avec notamment une accumulation de dépenses dont la nécessité n'est pas évidente ». Citant quelques exemples, le président de la République avait mentionné l'augmentation effrénée des dépenses en biens et services, l'accroissement excessif des missions notamment à l'étranger, la multiplication des comités et des projets inappropriés, l'accroissement abusif des subventions ».

D'où les efforts de modération exigés sous la forme d'une instruction : « Je demande au gouvernement de réduire son train de vie en bloquant les dépenses des biens et services, et en réduisant drastiquement les frais de mission et les achats de véhicule et de carburant », prescrivait-il. Expliquant le bien-fondé de ces mesures, Paul Biya indiquait que l'enjeu était de dégager des ressources qui trouveraient un meilleur emploi dans nos grands projets et dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations ». Dans le même ordre d'idées, le 26 janvier 2017, le Premier ministre, chef du gouvernement, a demandé au ministre des Finances, d'actualiser la mercuriale.

Cette instruction s'inscrit dans un contexte économique particulier. Celui du début de l'exercice budgétaire 2017, qui se situe lui-même au lendemain de la tenue, le 23 décembre 2016 à Yaoundé, du Sommet extraordinaire des chefs d'Etat d'Afrique centrale sur la situation économique et monétaire dans la zone CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale).

On se souvient que 21 résolutions avaient été adoptées par les chefs d'Etat d'Afrique centrale à l'issue de ces assises, dans le but de restaurer une croissance forte, durable et inclusive en zone CEMAC. Ces résolutions s'articulent autour de cinq grands piliers, parmi lesquels, la mise en place d'une politique budgétaire adéquate, notamment, par la réduction significative du train de vie de l'Etat. A ce propos, jeudi dernier, lors du Conseil de cabinet tenu à Yaoundé, le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, a indiqué que la situation qui prévaut dans la zone CEMAC commande que des mesures soient prises au plan interne pour améliorer la qualité de la dépense publique.

Ainsi donc, outre la régulation budgétaire, les dispositions prises vont dans le sens du respect scrupuleux des quotas d'engagement trimestriel, le plafonnement des virements de crédit et la rationalisation des dépenses de consommation courante. Bref, le maître-mot semble être la lutte contre les gaspillages des ressources par l'élimination des poches déjà identifiées. .