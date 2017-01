Le Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat du Vatican, est attendu à Brazzaville le 1er février pour un séjour de quatre jours dans le cadre de la célébration du 40eme anniversaire des relations diplomatiques entre la République du Congo et le Saint-Siège.

« À cette occasion, il signera l'Accord-cadre entre l'Etat congolais et l'Etat du Vatican », indique une source proche de l'Archevêché de Brazzaville, précisant que le texte sera paraphé le jour suivant après l'arrivée de l'émissaire du pape à Brazzaville.

Son calendrier confirmé par le Nonce apostolitique au Congo (représentant du pape), Francisco Escalante Molina, prévoit également qu'il sera reçu par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et rencontrera le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso et le Premier ministre Clément Mouamba. Il est prévu aussi la visite de quelques structures de l'Église catholique, une rencontre avec les évêques et une messe solennelle en la Basilique Sainte-Anne avant son retour.

« Selon les recommandations de la Conférence épiscopale du Congo, je demande à tous les curés et responsables de paroisses, de préparer spirituellement cet événement... », écrit Monseigneur Anatole Milandou, Archevêque de Brazzaville, dans une circulaire à l'attention des curés et aux communautés paroissiales et religieuses de l'Archidiocèse qu'il dirige.

« En ce qui concerne l'Eucharistie du samedi 4 février 2017, j'en appelle à la mobilisation de tout le peuple de Dieu, notamment des membres des mouvements d'apostolat qui devront être vêtus de leurs tenues respectives », a-t-il lancé.

L'Archevêque a, par ailleurs, appelé à veiller à la réussite de cette visite. « Puisque notre Archidiocèse de Brazzaville est honoré par l'accueil de cette autorité de l'Eglise universelle, j'insiste pour que nous lui réservions un séjour digne et agréable », conclut le prélat.