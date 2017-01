Congo-Brazzaville: Grâce présidentielle - Mise en liberté de 26 prisonniers

En application du décret présidentiel datant du 31 décembre 2016, portant remise totale ou partielle de peine, vingt-six prisonniers incarcérés à la Maison d'arrêt de Brazzaville, ont été mis en liberté le 31 janvier, par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Brazzaville, André Gakala Oko.

Cette grâce présidentielle est accordée à tous les prévenus ou délinquants primaires, détenus dans les différentes prisons du Congo, en exécution d'une peine privative inférieure ou égale à 5 ans, ayant purgé la moitié de celle-ci.

Au total vingt-six prisonniers ont été libérés à la Maison d'arrêt de Brazzaville. Dans les départements, le nombre de prisonniers devant bénéficier de cette grâce présidentielle n'a pas été communiqué.

« J'ai été condamné à deux ans de prison, j'ai purgé 18 mois, je suis contente d'avoir bénéficié de cette remise de peine aujourd'hui. Je remercie le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le ministre de la Justice, Pierre Mabiala, le procureur de la République, André Gakala Oko ainsi que les autorités de la Maison d'arrêt qui nous ont soutenus dans notre peine », a témoigné, larmes aux yeux, Annette Boungou Dzomio, une jeune femme qui a recouvré sa liberté.

L'article 2 de ce décret présidentiel, lu par le procureur de la République stipule: « une remise gracieuse de la moitié de la peine est accordée à toute personne condamnée à une peine correctionnelle ».

Le même texte précise à l'article 3 que « Le ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel du Congo et communiqué partout où besoin sera ».

Dans son intervention de circonstance, le directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Jean Blaise Komo qui a assisté à cette libération, a saisi l'occasion pour interpeller la conscience de dix prisonniers, présentés comme échantillon.

« Vous aviez bénéficié d'un acte généreux du président de la République. Là où vous êtes, chacun de vous connait les actes qu'il a posés et qui l'ont conduit ici à la Maison d'arrêt. Le président de la République vous met aujourd'hui en liberté définitive, vous devez donc intérioriser cet acte. Le conseil que je me plais de vous prodiguer est de vous insérer dans la société comme une nouvelle femme et un nouvel homme », a -t-il déclaré.