Depuis que le Maroc a annoncé, en juillet 2016, son intention de réintégrer l'Union Africaine qu'il avait quittée en 1984 pour marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental, le doute planait sur ce come-back tellement les réticences, voire l'opposition, de certains pays, notamment l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Angola, pour ne citer que ceux-là, qui y émettaient de chaudes réserves.

Et pourtant, 72 heures avant l'ouverture du sommet, le Roi du Maroc, SM. Mohamed VI, était déjà dans la capitale éthiopienne, comme pour dire que le retour de son Royaume au sein de l'organisation panafricaine était acquis, bon gré, mal gré.

Et ce sont en effet, pas moins de trente-neuf pays qui se sont ainsi exprimés en faveur du retour du Maroc à l'Union Africaine.

Une présence du Souverain marocain qui a été décisive et surtout un lobbying intense préparé de longue date à travers tout le continent et qui, dans les coulisses, a fini par triompher.

Voilà pourquoi, le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine était l'événement le plus attendu de ce 28ème Sommet qui ne pouvait agir autrement.

Non seulement le suspens n'aura duré que le temps du débat à huis clos entre les Chefs d'Etat mais il faut reconnaître que c'est là une victoire personnelle pour le Roi Mohammed VI qui a été accueilli à bras ouverts.

Un retour qui a, certes, créé de fortes tensions, mais comme le Souverain marocain a mobilisé tous les amis du Maroc en faveur du retour programmé de son pays au sein du cénacle africain, rien ne pouvait l'en empêcher, hier lundi 30 janvier en fin d'après-midi.

Et pour cause, le come-back du Maroc est le fruit d'une politique proactive et soutenue de SM. Mohammed VI et d'une vision royale en faveur du développement d'une coopération Sud-Sud et d'un partenariat gagnant-gagnant.

Faut-il se rappeler que lors du 27ème sommet de l'Union Africaine, tenu à Kigali, le Roi du Maroc avait adressé un message aux Chefs d'Etats africains dans lequel il affirmait que «par ce retour, le Maroc entend poursuivre son engagement au service de l'Afrique et renforcer son implication dans toutes les questions qui lui tiennent à cœur et s'engage, ainsi, à contribuer, de manière constructive, à l'agenda et aux activités de l'UA».

Ce mardi 31 janvier, alors que le Maroc a officiellement réintégré sa famille africaine, SM le Roi Mohammed VI a prononcé un discours devant le 28ème sommet de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, dans lequel il dira : «Il est beau, le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence ! Il est beau, le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé !

L'Afrique est Mon Continent, et Ma maison. Je rentre enfin chez Moi, et vous retrouve avec Bonheur. Vous M'avez tous manqué.». (voir lien https://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/texte-integral-du-discours-prono...).