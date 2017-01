Afrique: Des fonds domestiques pour « affranchir » les Think-Tanks africains

Les quarts de finale de la CAN 2017 se sont disputés le week end dernier. Lors de ces quarts de finale, deux pays… Plus »

Et de préciser : « Ce n'est pas un changement de cap mais une manière de centrer les énergies et orienter un peu les gens pour augmenter la lisibilité de ce que nous faisons parce qu'on nous reprochait souvent de faire trop de choses ». Car, a-t-il poursuivi, « il faut bien formuler les projets de recherche, définir les priorités avant d'aller vers les bailleurs de fonds. »

Le Codesria intervient dans trois grands domaines dont la politique, la gouvernance et la sécurité, droits humains. Il y a également un thème sur l'économie, l'écologie et les sociétés qui changent avec tous les problèmes de développement, d'industrialisation, d'agriculture, les processus d'urbanisation, les changements sociaux, environnementaux.

Désigné meilleur « Think-Thank 2016 en Afrique » par une étude publiée par l'Université de Pennsylvanie (Etats-Unis), le Codesria ne change pas de cap. Son Secrétaire Exécutif de rappeler que ce laboratoire d'idées adopte périodiquement des thèmes prioritaires dans le cadre d'un Plan Stratégique dont celui ayant couvert 2012-2016. Ce plan retient six thèmes principaux classifiés en trois grands blocs en plus des questions transversales.

Les gouvernements africains ainsi que les organismes et fondations établis dans le continent sont interpelés, pour mettre davantage de ressources dans les laboratoires d'idées dans ce contexte de relever les défis fixés par les agendas de développement 2030 et 2063.

Sur cette même lancée, le Secrétaire exécutif du Codesria, M. Ebrima Sall dénonce l'absence de lien direct entre l'information produite et les politiques qui sont menées, en terme de pertinence de l'analyse et les politiques menées.

